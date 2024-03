Edyta Górniak uderzyła w Kubę Wojewódzkiego. „Próbujesz odwrócić uwagę od plotek”

Wielkimi krokami zbliża się wiosenna ramówka TVN-u, w której nie zabraknie nowości, a także znanych i lubianych przez widzów programów. Jednym z nich będzie talk-show Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz z tego powodu przystąpił do promocji formatu i zamieścił w sieci zdjęcie. Nie spodobało się ono Edycie Górniak.

Kuba Wojewódzki zapowiedział nowy sezon swojego show

W czwartek 29 lutego Kuba Wojewódzki zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z Edytą Górniak, zapowiadając nowy sezon swojego show. Pod fotografią na Instagramie napisał: „Czy jest Królową Foliarzy? Czy Lady Gaga pije krew niemowląt? Czy pandemia to sygnał niebios? Dlaczego butelkowana woda jest uśmiercana i kto z szoł biznesu to reptilianin. Zapraszam na Ucztę Szatana. #kubawojewódzki #wracam #nowysezon”.

Zdjęcie wywołało wiele emocji, a internauci zrozumieli, że to Edyta Górniak będzie gościnią pierwszego odcinka kolejnej edycji programu dziennikarza. W komentarzach pisali: „Bardzo jestem ciekaw tej konfrontacji”, „Już się nie mogę doczekać. Będę oglądać” czy „Czekam na ten odcinek”.

Edyta Górniak oburzona publikacją Kuby Wojewódzkiego

Szybko okazało się jednak, że Kuba Wojewódzki zamieścił zdjęcie sprzed lat. W związku z tym Edyta Górniak wydała na Instagramie oświadczenie, w którym zwróciła się do dziennikarza. Artystka nie kryła swojego oburzenia i podkreśliła, że od wielu miesięcy nie przyjmuje zaproszenia do jego podcastu w „Onecie”.

„Naprawdę potrzebujesz aż mojego nazwiska, żeby zapewnić sobie uwagę? Domyślam się, że pożyczasz je na potrzeby startu jakiegoś nowego programu. Boisz się, że samemu by się nie udało, Kubuś? Wiem, że bardzo liczysz na odwet, czyli promocję, więc chętnie ci pomogę skoro i tak już zapożyczyłeś sobie moje Nazwisko. Ejj... a może to tylko ujma dla ego, że po ponad roku twoich starań nie przyjęłam zaproszenia do twojego podcastu?” – pytała Edyta Górniak.

W kontynuacji swojego wpisu zdradziła, że chętniej, niż do Kuby Wojewódzkiego, uda się na wywiad do Żurnalisty, który według niej „znakomicie przygotowuje się do rozmów i ma pasję poznawania ludzi”, a przy tym „nie musi obrażać swoich gości, żeby mu się »klikało«”. To jednak nie wszystko, nawiązała bowiem do orientacji seksualnej dziennikarza.

„A może pożyczenie mojego Nazwiska to wyraz lęku o swój własny byt. A może próbujesz odwrócić uwagę od plotek, że jesteś gejem i każdą kobietę używasz, aby to przykryć? A może po prostu tylko tyle zrozumiałeś, ile umiałeś przez swoje drugie życie – używać ludzi do swoich celów. A może zwyczajnie wziąłeś za to kaskę. Jak przystało na klauna. Kubusiu it's OK, trzymam kciuki za twój nowy program, cieszę się, że mogłam ci pomoc w promocji. Uważaj tylko, kiedy jesz chleb kupiony za pieniądze zarabiane w brudny sposób. Bo... jak to mówią. Karma is a bitch” – zakończyła Edyta Górniak.

