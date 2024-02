Olga Bołądź urodziła się 29 lutego. „Takie poranki zdarzają się raz na 4 lata”

Jedna z najbardziej znanych polskich aktorek filmowych i telewizyjnych oraz reżyser urodziła się 29 lutego 1984 roku w Toruniu. Tam uczęszczała do szkoły podstawowej, a następnie liceum humanistycznego. W 2007 roku ukończyła studia na PWST w Krakowie. W trakcie ostatniego roku studiów wyjechała na półroczne stypendium do Barcelony, gdzie zagrała w przedstawieniu dyplomowym „Dell Arte no es trista”. Studiowała później także w Los Angels w Stella Adler Academy of Acting and Theatre.

Po powrocie do Polski aktorkę oglądać mogliśmy na deskach Nardowego Starego Teatru i Teatru „Polonia”. Rozpoczęła także filmową karierę. Jedną z jej najbardziej głośnych ról było wcielenie się w Agatę Mróz-Olszewską w biograficznej produkcji „Nad życie” z 2012 roku. Widzowie mogli podziwiać jej aktorskie rzemiosło także w takich tytułach jak „Dziewczyna z szafy”, „Botoks”, „Volta” czy „Najmro. Kocha, kradnie szanuje”. Grała także w wielu popularnych polskich serialach, w tym w „Chyłce”, „Skazanych” czy „Hotelu 52”.

Olga Bołądź obchodzi swoje urodziny „po raz 10”. Przyszła na świat 29 lutego

21 lutego 2024 roku Olga Bołądź wzięła ślub z Jakubem Chruścikowskim w jednym z warszawskich urzędów stanu cywilnego. Ceremonię poprowadził prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Bołądź jest też mamą dwójki dzieci – Brunona, który na świat przyszedł w 2013 roku i Rity, urodzonej w 2023 roku.

Z okazji swoich 40. urodzin Olga Bołądź w nowym poście na Instagramie złożyła życzenia wszystkim urodzony w roku przestępnym 29 lutego. „Takie poranki zdążają się raz na 4 lata. 29.02.84 to moja data urodzenia. 1040. Jestem ciekawa ile dziś się urodzi dzieci w Polsce. Oby miały wspaniałe życie” – napisała aktorka.

W rozmowie z RMF FM Bołądź przyznała, że jest to dla niej specjalna data. – Przez to, że zdarza się tak rzadko, bardziej celebruję te urodziny. Dziś jest to wkraczanie dla mnie w nowy etap, czterdziestoletni, bardzo ciekawy – powiedziała aktorka.

– Od rana świętuję i nikt nie chce uwierzyć, że kończę tyle lat. Może dlatego, że chodzę w czapeczce i skórzanej kurtce. Nie wiem, jak teraz powinien wyglądać czterdziestolatek albo czterdziestolatka. Jak pamięta się z dzieciństwa inżyniera Karwowskiego, to jest trochę inaczej, jak samemu się to przeżywa – żartowała Olga Boładź.

