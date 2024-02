Małgorzata Opczowska zniknęła z sieci. Teraz pisze o problemach zdrowotnych

Po zmianie rządu, w grudniu 2023 roku, zmienili się także włodarze Telewizji Polskiej. W stacji rozpoczęły się masowe zwolnienia, które nie ominęły uwielbianego przez widzów od lat porannego pasma „Pytanie na Śniadanie”. Pracę stracili wszyscy gospodarze formatu, w tym Małgorzata Opczowska, prywatnie żona dziennikarza Jacka Łęskiego, z którym w TVP Info prowadziła także „Studio Polska”.

Małgorzata Opczowska przerwała milczenie w sprawie zwolnienia z TVP

Opczowska pracując jeszcze w „PnŚ” w wywiadach wielokrotnie zapewniała, że jest zadowolona z aktualnego „stanu Polski”, cieszy się, że kraj jest „niezależny i ma dobrą pozycję, jeśli chodzi o świat”. I choć nie miała okazji pożegnać się ze swoimi fanami na antenie programu śniadaniowego TVP, zwróciła się do nich w mediach społecznościowych, podczas wypadu w Pireneje.

– Moja poczta została dosłownie zasypana wiadomościami i pytaniami, co u mnie. Drodzy, aktualnie jestem na rodzinnych feriach. Spędzamy cudowny czas. Uśmiecham się do słońca, wietrzę głowę i nie patrzę wstecz. Jak wrócę, napiszę więcej. Dziękuję za wszystkie dobre myśli i słowa – przekazała.

Małgorzata Opczowska ma problemy ze zdrowiem

Mimo zapowiedzi Opczowska nie opowiedziała do tej pory o żadnych szczegółach, dotyczących zwolnienia z TVP czy planów na rozwój swojej kariery. Podzieliła się natomiast niespodziewanie informacją o tym, że ma problemy ze zdrowiem, co bardzo zaniepokoiło jej fanów.

Dodała na swojego InstaStory fotkę zrobioną przed gabinetem lekarskim i napisała:

„Kochani, muszę zadbać o zdrowie. Pytacie, dlaczego u mnie ostatnio cisza. Obiecuję odezwać się niebawem. Trzymajcie kciuki”.

Fani od razu zaczęli słać do Opoczowskiej słowa wsparcia. „Dużo zdrówka Małgosiu”; „Życzę szybkiego powrotu do zdrowia, do pełni sił i do energii”; „Maleńka dbaj o zdrowie, tyle ludzi cię uwielbia” – pisali. „Dziękuję, jesteście kochani” – odpisała Opczowska.

