Detektyw Krzysztof Rutkowski trafił do szpitala. Tuż po operacji zamieścił nagranie

Krzysztof Rutkowski jest jedną z najbardziej charakterystycznych osób w polskim showbiznesie. Właściciel biura detektywistycznego swoje działania chętnie dokumentuje w sieci. Był zaangażowany w najbardziej znane w Polsce sprawy, w tym zabójstwo Magdaleny Waśniewskiej czy zaginięcie Ewy Tylman. Jego życie fani mogą też śledzić na Instagramie jego małżonki Mai Pilch, z którą ma syna Krzysztofa Juniora.

Rutkowski swojej działalności w showbiznesie nie ogranicza jednak do działań detektywistycznych. Chętnie angażuje się we wszelkie projekty, do których jest zapraszany. Przed laty występował w serialu „Sukces”, a potem filmie „Gulczas, a jak myślisz”.... W 2022 roku wziął udział w 13. edycji show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Jego partnerką na parkiecie była Sylwia Madeńska. Para odpadła w drugim odcinku. Niedługo detektyw zadebiutować ma w formacie „Lombard. Życie pod zastaw”.

Krzysztof Rutkowski musiał przejść operację

Swoim ostatnim wpisem w mediach społecznościowych Rutkowski zaniepokoił fanów. Zamieścił fotkę ze szpitala. Na głowie ma czepek, a na prawym barku widnieje opatrunek. W opisie zdjęcia detektyw przekazał, że musiał się poddać operacji ortopedycznej. Jak zdradził, nie był to pierwszy tego typu zabieg, który musiał przejść.

„Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dla całego zespołu służby medycznej szpitala WAM w Lodzi. Trzy lata wstecz był zrobiony lewy bark, a dzisiaj super specjalista Doktor Krzysztof Nowak pokazał swoje mistrzostwo na stożku prawego barku. Pozdrawiam cały super personel Szpitala WAM i Was moi drodzy bardzo gorąco” – napisał. Wideo z podobnym przekazem Rutkowski dodał także na InstaStory.

instagram

Fani Krzysztofa Rutkowskiego szybko popędzili z życzeniami zdrowia. „Panie Krzysztofie, niech pan sobie trochę odpocznie od pracy, wyjedzie na Malediwy czy egzotyk na trzy miesiące, doładuje pan baterie, bo się wykończy pan od tej pracy” – napisał jeden z internautów.

Czytaj też:

Syn Rutkowskiego chce kontrowersyjny prezent na komunię. Detektyw spełni jego marzenieCzytaj też:

Detektyw Krzysztof Rutkowski zagra w serialu. „Przychodzi mi to z lekkością”