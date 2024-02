Agnieszka Woźniak-Starak uderzyła w Szymona Hołownię. „Nie zgadzam się na negocjacje”

Agnieszka Woźniak-Starak i Szymon Hołownia przez lata pracowali w jednej stacji telewizyjnej. Los sprawił, że teraz – kiedy były prezenter pełni funkcję marszałka Sejmu – to ona przejęła jego dawną posadę w TVN i została prowadzącą „Mam Talent!”. Choć wcześniej nie było między nimi spięć, właśnie wszystko się zmieniło. Dziennikarka nie kryła rozczarowania politykiem w mediach społecznościowych.

Agnieszka Woźniak-Starak z ostrym apelem do Szymona Hołowni

We wtorek 27 lutego rolnicy protestowali w Warszawie, domagając się od rządzących wycofania z postanowień unijnego Zielonego Ładu oraz ograniczenia importu żywności z Ukrainy. Ze względu na to ich delegacja spotkała się z Szymonem Hołownią. Te wydarzenia uważnie śledziła w sieci Agnieszka Woźniak-Starak. Okazało się, że jest ona oburzona tym, z kim marszałek Sejmu dyskutował.

Otóż wśród przedstawicieli delegacji protestujących rolników znalazł się Szczepan Wójcik, czyli jedna z osób, która zablokowała ustawę o zakazie hodowli zwierząt na futra. Choć jakiś czas temu chciano wprowadzić ją w życie, lobby futrzarskie okazało się silniejsze i ostatecznie ustawę wycofano.

Wiadomo, że Szymon Hołownia jest przeciwnikiem przemysłu futrzarskiego, jednak po spotkaniu z delegacją zapowiedział negocjacje. – Powiedziałam panu Wójcikowi jasno: my się na ten temat możemy pospierać właśnie przy okrągłym stole – pan położy swoje rozwiązania, ja położę swoje, ale będziemy o tym rozmawiać – relacjonował polityk. To nie spodobało się Agnieszce Woźniak-Starak.

„Jako obrończyni praw zwierząt nie zgadzam się na żadne negocjacje z takimi ludźmi jak Szczepan Wójcik i jemu podobni. Szczepan Wójcik to krwawy lider branży futrzarskiej, który od lat blokuje ustawę o zakazie hodowli zwierząt na futra” – zaapelowała Agnieszka Woźniak-Starak na swoim Instastory.

W dalszej części swojego wpisu odwołała się do głośnego reportażu, w którym ujawniono, jak funkcjonuje branża, która co roku przynosi milionowe zyski takim osobom, jak właśnie Szczepan Wójcik, czyli prezes Fundacji Polska Ziemia. Napisała: „Polecam Wam reportaż Janusza Schwertnera »Krwawy biznes futerkowców«, który świetnie pokazuje, co dzieje się na fermach futrzarskich, opisuje też powiązania Szczepana Wójcika z o. Rydzykiem”.

Rozemocjonowana dodała również, zwracając się do marszałka Sejmu: „Tacy ludzie jak Szczepan Wójcik zarabiają miliony na znęcaniu się nad zwierzętami i o to walczą, o te miliony!”. Następnie wyraziła nadzieję na reakcję zarówno polityków, jak i zwykłych obywateli. „Wierzę, że jest nas wystarczająco dużo, i że razem damy radę tym panom, którzy tak sprytnie podpinają się pod protesty rolników” – podsumowała.

