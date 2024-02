Kayah wraca do TVP w nowym programie. To duże zaskoczenie

Po zmianie władzy w Telewizji Polskiej wymienione zostały nie tylko składy redakcji publicystycznych i rozrywkowych, ale także ramówka. W związku z tym z anteny zostały zdjęte programy „Pochulanki” oraz „Rytmy Dwójki”, które w zeszłym sezonie emitowane były w piątkowe wieczory w TVP2. W zamian widzowie ujrzą całkiem inny format.

„Muzyka na dobry wieczór” w TVP

Od 15 września do 3 listopada 2023 roku o 22:00 w telewizyjnej Dwójce oglądać można było „Rytmy Dwójki”. W każdym odcinku tego programu osiem popularnych wokalistów wykonywało utwory w duetach z uczestnikami programów TVP, takich jak „The Voice of Poland”, „Szansa na sukces” czy „Tak to leciało”. W roli gwiazd w show pojawiały się osoby mocno współpracujące z TVP w ciągu ostatnich ośmiu lat, czyli Edyta Górniak, Natasza Urbańska, Alicja Węgorzewska, Lanberry, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk, Tomasz Szczepanik oraz Rafał Brzozowski.

Przed „Rytmami Dwójki” emitowane były z kolei „Pohulanki”, w których prezentowane były szlagiery z przedwojennych kabaretów, filmów i radia. Teraz wiadomo, że owe programy nie będą już kontynuowane, a w ich miejsce pojawi się inny format, jednak także muzyczny.

Otóż TVP2 w wiosennej ramówce umieści show „Muzyka na dobry wieczór”, czyli cykl monograficznych koncertów, w których wystąpią cenione na polskiej scenie muzycznej osoby. Gwiazdą każdego odcinka będzie tylko jedna gwiazda, która przypomni swoje największe przeboje i najnowsze utwory, opowie, jaki był kontekst i okoliczności powstawania piosenek, jakie wydarzenia oraz emocje ją inspirowały, a także jakie znaczenie w jej życiu oraz karierze miały poszczególne numery.

W formacie wezmą udział Lady Pank, Feel, Varius Manx, zespół IRA, Kombii, Ewa Farna, Anna Wyszkoni, Kasia Kowalska i Małgorzata Ostrowska, jednak bohaterką pierwszego odcinka zostanie Kayah. Będzie to jej pierwszy występ w Telewizji Polskiej od wielu lat. Wiadomo, że w 2017 roku Maryla Rodowicz zaprosiła ją do udziału w koncercie okazji 50-lecia obecności na scenie, jednak ówczesne władze TVP (z Jackiem Kurskim na czele) miały się na to nie zgodzić – piosenkarka należała bowiem do krytyków władzy PiS.

Teraz Kayah powróci do TVP w wielkim stylu i widzowie usłyszą m.in. takie hity, jak „Supermenka", „Trudno kochać", „Testosteron, „Prócz ciebie nic" czy „Ramię w ramię”. Co więcej, przeboje będą opatrzone osobistym komentarzem wokalistki. Wiadomo, że „Muzyka na dobry wieczór” będzie emitowana w piątki o 20:50 w TVP2 począwszy od 8 marca br. Warto dodać, że podobny cykl koncertów pod tą samą nazwą emitowano w 2020 roku.

