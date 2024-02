Anna Bardowska z „Rolnik szuka żony” pokazała nowy wystrój sypialni. Internauci: Mydło i powidło

Annę i Grzegorza Bardowskich poznaliśmy w 2. sezonie programu Telewizji Polskiej „Rolnik szuka żony”. Widzowie pokochali parę, co sprawiło, że tuż po zakończeniu show, zyskali też oni ogromną popularność w mediach społecznościowych. Bardowscy szybko wzięli ślub i doczekali się dwóch pociech – Liwii i Jasia.

Niedawno zamieszkali w swoim nowym domu, którego proces budowy skrupulatnie relacjonowali w sieci. Wciąż zajmują się aranżowaniem wspólnych wnętrz i pokazują w mediach społecznościowych efekty tych działań.

Anna Bardowska pokazała aranżację sypialni. Internauci: Mydło i powidło

Profil na Instagramie Anny Bardowskiej śledzi ponad 300 tys. ludzi, a jej męża Grzegorza Bardowskiego prawie 80 tys. osób. I podczas gdy kontent rolnika głównie ostatnio dotyczy protestów, w których bierze udział, fani jego żony oglądąć mogą nowe pomieszczenia, które umeblowało małżeństwo.

„Lubicie takie filmiki przed i po? Ja bardzo. Powoli zbliżamy się do końca urządzania sypialni... I ruszamy z pracami w ogrodzie” – napisała, prezentując wideo, na którym widać aranżację sypialni Bardowskich. Choć fani zwykle chwalą wnętrza uczestników programu, tym razem komentarze nie były zbyt pochlebne.

„Każdy mebel inny.. nic w zestawie ale najważniejsze że Wam się podoba”; „Mydło i powidło”; „Misz masz”, „Moim zdaniem nie pasuje. Ale każdy ma swój gust i to też jest fajne”; „Ogólnie cały dom misz masz ale cóż o gustach się nie dyskutuje”; „Komoda sama w sobie jest bardzo ładna, ale do niczego nie pasują te fronty” – czytamy.

Bardowscy skrytykowani za elewację z płytki klinkierowej

To jednak nie pierwszy raz, gdy fani krytykują wybory małżeństwa znanego z „Rolnik szuka żony”. Negatywne komentarze pojawiły się już we wrześniu 2022 roku, kiedy to para pokazała po raz pierwszy w sieci fotkę swojego nowego domu. Okazało się, że cały budynek pokryty jest płytką klinkierową. Wtedy sama Bardowska stwierdziła w jednej z relacji, że elewacja, na jaką się zdecydowali, okazała się „dość kontrowersyjna”. „Nam bardzo się podoba i taką decyzję podjęliśmy z myślą, że będzie nam służyć przez lata” – zapewniła.

