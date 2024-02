Mata po raz pierwszy o swoim zaburzeniu. Opowiedział o wizycie u psychiatry

Mata jest jednym z najpopularniejszych raperów w naszym kraju, który słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi, a także utworów szeroko komentowanych przez media. Choć bardzo rzadko udziela wywiadów, teraz wystąpił w programie TVN pt. „Autentyczni”. Muzyk opowiedział o swoim zaburzeniu.

Mata o spektrum autyzmu

Okazało się, że raper usłyszał diagnozę całkiem niedawno. Zdradził, że od wielu lat słyszał komentarze, że jest „autystyczny” lub „akustyczny”. Pewnego dnia postanowił to sprawdzić i poszedł do specjalisty. Chciał się dowiedzieć, czy ma ADHD, jednak lekarz orzekł coś zupełnie innego.

– Dowiedziałem się, że psychiatra nie jest mi w stanie stwierdzić ADHD, bo paliłem marihuanę w tamtym czasie. Żeby to prawidłowo sprawdzić, trzeba by było przestać całkowicie, bo objawy odstawienia marihuany są podobne do ADHD. Ale za to powiedział mi ten pan, że jest mi w stanie z miejsca coś innego stwierdzić i powiedział, że jestem w spektrum autyzmu, co było dla mnie — nie powiedziałbym zaskakujące — ale pozytywne, bo dużo rzeczy zaczęło mieć sens — wyznał Mata w programie TVN.

Otworzył się też na temat wiary. Okazało się, że Michał Matczak w dzieciństwie był niezwykle wierzący i prawie codziennie chodził do kościoła. – Czułem, że moja wiara jest najsilniejsza i każdego dnia czułem obecność Boga, byłem tego pewien na 1000 procent, że Bóg jest i jest ze mną. Ale z czasem zacząłem gdzieś gubić tę wiarę – mówił. Dodał, że oddalił się od wierzeń m.in. przez zło w instytucjach kościelnych. W ostatnim czasie jednak postanowił znów zbliżyć się do Boga.

– Jakieś pół roku temu poczułem, że jestem po długotrwałym, mrocznym okresie mojego życia, gdzie czułem, że się mocno oddaliłem od Boga. Uznałem, że chcę się przywrócić blisko do niego. W związku z tym napisałem płytę „<33”, gdzie na okładce jest zdjęcie mojej mamy i mnie, które symbolizuje pietę. A całość tej płyty jest zrobiona w formie drogi krzyżowej. Wiele osób odebrało to jako całkowity mój odwrót od religii, niemalże jak jakiś satanistyczny akt, ale z mojej strony to była próba zredefiniowania tych wszystkich wartości, tej esencji miłości, którą jest chrześcijaństwo i Jezus – tłumaczył.

Mata też szczerze wyjawił, co by poradził młodszej wersji siebie. – Powiedziałbym — zdiagnozuj się na spektrum wcześniej, to będziesz wcześniej wiedział, że to jest okej być takim, jakim jesteś i nie będziesz mieć takich stresujących sytuacji, że nie wiesz, dlaczego się czujesz tak, a nie inaczej — podsumował.

Komentarze po występie Maty w „Autentycznych”

Po emisji odcinka z udziałem Maty, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących zachowania rapera w programie. Wśród nich można przeczytać: „Jestem miło zaskoczona odcinkiem. Mata, fajny młody człowiek”, „Jestem mega pozytywnie zaskoczona. Mata i jego twórczość to totalnie nie mój klimat dlatego byłam bardzo ciekawa tego odcinka... i nie rozczarowałam się”, „Mata, wspaniały chłopaku, jesteś niesamowity... Niech wszystkie twoje marzenia się spełnią. Gospodarze jak zawsze przygotowani, zadawali mądre pytania, takie na poziomie. Tylko brać przykład” czy „Nigdy nie byłam jego fanką i raczej nie będę, nie moje klimaty taka muzyka i byłam też sceptycznie nastawiona do jego udziału w programie, ale nabrałam do niego szacunku. Odpowiadał całkiem mądrze na pytania”.

