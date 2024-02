Justin Timberlake rusza w trasę koncertową. Przyjedzie też do Polski!

Siódma trasa koncertowa Justyna Timberlake'a „The Forget Tomorrow World Tour” obejmie około 70 występów na całym świecie. Jest to pierwsza taka inicjatywa artysty od pięciu lat, promująca jego nadchodzący szósty album studyjny „Everyhing I Thought It Was” (premiera 15 marca). Trasa rozpocznie się 29 kwietnia 2024 roku w Vancouver i zakończy 16 grudnia 2024 roku w Indianapolis.

Justin Timberlake ogłosił trasę podczas wywiadu w „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” 25 stycznia 2024 roku. Daty koncertów w poszczególnych miastach zostały ogłoszone kolejnego dnia. Cieszyły się one tak dużym zainteresowaniem, że artysta postanowił dodać sześć nowych terminów występów.

Swoje najnowsze hity, jak „Selfish” czy „Drown”, a także znane nam od lat przeboje jak „Cry me a river”, „What Goes Around... Comes Around” czy „My Love” Justin Timberlake promował będzie także w Polsce. Wszyscy fani artysty będą mogli uczestniczyć w koncercie 26 lipca w TAURON Arena Kraków. Z naszego kraju Timberlake ruszy do kolejnych europejskich miast. Odwiedzi Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię, Danię, Szwecję i wiele innych, nim pożegna stary kontynent 6 września w Lyon — Décines we Francji w LDLC Arena.

Justin Timberlake już wcześniej odwiedził Polskę. W 2014 roku zagrał koncert na stadionie PGE Arena w Gdańsku. Na wydarzenie sprzedano wszystkie 40,794 biletów i był to jeden z największych koncertów podczas trasy o nazwie „The 20/20 Experience World Tour”.

Bilety na koncerty trafią do sprzedaży w piątek, 1 marca 2024 r. o godz. 10:00 na justintimberlake.com.

Justin Timberlake – kariera

43-letni Justin Timberlake zaczynał karierę w Klubie Myszki Miki, gdzie występował z takimi sławami jak Britney Spears, Christina Aguilera czy Ryan Gosling. Kiedy miał 14 lat założył boysband o nazwie *NSYNC. Pod koniec lat 90. grupa występowała w kilku polskich miastach.

W 2002 roku Timberlake rozpoczął karierę solową, wydając debiutancki krążek „Justified”, z którego pochodzą piosenki „Cry Me a River”, „Rock Your Body”. W 2006 roku wydał album „Future Sex/LoveSounds”, który promował kawałkami „SexyBack”, „What Goes Around... Comes Around”. Kolejna płyta artysty zatytułowana była „The 20/20 Experience”, a w 2018 „Man of the Woods”.

Prywatnie Justin Timberlake związany jest z Jessicą Biel, z którą wziął ślub w 2012 roku. Mają syna Silasa Randalla, który na świat przyszedł w kwietniu 2015 roku. Wcześniej artysta spotykał się z Britney Spears i Cameron Diaz.

