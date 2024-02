Jakub Tolak, znany z „Klanu”, czeka na operację serca. Przez lata mieszkał z rodziną w kamperze

Aktor Jakub Tolak przez 11 lat wcielał się w serialu Telewizji Polskiej „Klan” w Daniela, syna Moniki Ross (Izabela Trojanowska). Gdy zadebiutował na ekranie, miał 15 lat. Po wielu latach spędzonych na planie „Klanu”, postanowił porzucić aktorstwo.

W 2021 roku wziął ślub ze swoją życiową partnerką Zofią Samsel i wspólnie wyruszyli w podróż po świecie. Zostali też blogerami podróżniczymi – prowadzili kanał na YouTube i Instagramie – w sieci znani są jako „Foxes in Eden”. W czerwcu 2022 roku para doczekała się córki. Mała Antonina wraz z rodzicami i psem mieszka w kamperze i podróżuje po świecie. Ich ostatnim przystankiem była Grecja, skąd dzielili się wyjątkowymi kadrami.

Jakub Tolak przejdzie operację serca. Wrócił do Polski

Ostatni z wpisów na Instagramie pary wywołał w ich fanach niepokój. Zofia Samsel przekazała, że jej mąż ma kłopoty z sercem i wymaga pilnej operacji, dlatego też para musi wrócić do Polski.

„Ile jeszcze będziecie tak żyć? Nie wiemy. Ten wyjazd jest podobny do wcześniejszych, mimo różnego rodzaju trudności, jest łatwo, wiemy co robić i co nas czeka” – napisała. „Ale niebawem czeka nas też życiowy zakręt. Kuby operacja serca zbliża się wielkimi krokami. Będzie lęk, strach, pora na przeanalizowanie przyszłości” – czytamy dalej we wpisie. „Bierzemy oddech i szukamy spokoju w drodze. Teraz nam się bardzo przyda. Ładujemy baterie na zapas. W przyszłych miesiącach będziemy z tego czerpać” – dodała żona Jakuba Tolaka.

Z Instagrama pary wynika, że już zameldowała się w Polsce. – Dziwnie mówić i pozdrawiać was z deszczowej Polski – mówi Samsel na nagraniu. – Dziwnie i zimno! Kto to słyszał, zimno w lutym? – pyta Tolak, zwracając uwagę na to, że ostatnich kilka zimnych miesięcy para spędziła w ciepłych krajach.

