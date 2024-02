Małgorzata Tomaszewska urodziła. Znamy płeć i imię dziecka

Media obiegła szczęśliwa informacja o porodzie Małgorzaty Tomaszewskiej. Była prowadząca „Pytania na śniadanie” we wtorek 20 lutego przywitała na świecie swoje drugie dziecko. Wiadomość mediom przekazał ojciec prezenterki, legendarny bramkarz Jan Tomaszewski.

Małgorzata Tomaszewska po raz drugi została mamą

Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Tomaszewska w ostatnim czasie nie miała dobrej passy. Prezenterka w wyniku zmian w Telewizji Polskiej straciła pracę w „Pytaniu na śniadanie” będąc w ósmym miesiącu ciąży. Niedługo później zmagała się z problemami zdrowotnymi, o których opowiedziała w sieci. Wiadomo jednak, że w tych trudnych chwilach mogła liczyć na wsparcie najbliższych.

– Dla mnie najważniejsza jest teraz moja córka i narodziny wnuczki. Praca nie jest najważniejsza – dzisiaj jest, a jutro jej nie ma, różnie to bywa. Nie zagłębiam się w to, bo wszystko przemija, jak moja kariera. Obecnie interesuję się tylko tym, by poród przebiegł bez komplikacji i by córka była szczęśliwa – mówił wówczas ojciec prezenterki Jan Tomaszewski w rozmowie z „Plejadą”.

Teraz okazuje się, że Małgorzata Tomaszewska przywitała już na świecie kolejne dziecko (jest już mamą urodzonego w 2017 roku synka Enzo). Bramkarz ujawnił, że prezenterka we wtorek 20 lutego około godziny 16:00 urodziła córeczkę, której dała na imię Luiza.

– Wszystko udało się szczęśliwie. Gosia pojechała o godzinie 10 rano do szpitala, o 16 urodziła Luizę. Moje kochane dziewczyny są zdrowe i dzielne, a ja naprawdę szczęśliwy! – wyznał „Super Expressowi” radosny Jan Tomaszewski.

Sportowiec za pośrednictwem tabloidu przekazał również swojej córce i wnuczce specjalną wiadomość. – Kochane kobitki! Gosia i Luiza, pomimo wielu trudności okazałyście się wspaniałe. Gratuluję szczęśliwego przyjścia na świat. Trzymajcie tak dalej – powiedział.

