Skandal wokół głosowania jurorów. Luna tak naprawdę nie wygrała preselekcji?

Od poniedziałkowego poranka, kiedy to w „Pytaniu na śniadanie” ujawniono, że polską reprezentantką na Eurowizji będzie Luna, nie opadają emocje w sieci. Na jurorów wylała się wielka krytyka ze strony internautów, którzy nie mogą zrozumieć, dlaczego Justyna Steczkowska przegrała z mniej doświadczoną wokalistką. Teraz ujawniono kolejne emocjonujące kulisy głosowania.

TVP złamała regulamin preselekcji?

W tym roku chęć do wyjazdu do Szwecji zgłosiło ponad dwustu artystów, wśród których znaleźli się m.in. Justyna Steczkowska z piosenką „WITCH-ER Tarohoro”, Anna Jurksztowicz – „Varsovie”, bryska – „Obca”, Daria – „Feelings”, Izabela Zabielska – „Nowhere To Go”, Krystyna Prońko – „Tempus Fugit”, Maciej Musiałowski – „Daj Mi Jakiś Znak” (premiera 22.02), Natasza Urbańska – „Who We Are” czy Marcin Maciejczak z „Midnight Dreamer”.

Zwyciężczynię wyłoniło 5-osobowe jury, w skład którego wchodzili: Łukasz Pieter (dyrektor Muzycznego Radia Zet), Michał Hanczak (dziennikarz muzyczny Radia Eska), Kasia Moś (piosenkarka i reprezentantka Polski na Eurowizji w 2017 roku), Konrad Szczęsny (prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizyjnej OGAE Polska), a także Piotr Klatt (dziennikarz muzyczny i zastępca dyrektora Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP).

Choć Telewizji Polskiej zależało na tym, by wybór był sprawiedliwy i nie chciano popełnić błędu z ubiegłorocznych preselekcji „Tu bije serce Europy”, których wynik wzbudził olbrzymie kontrowersje, to wydaje się, że ten proces nie zakończył się sukcesem. Otóż jeden z dziennikarzy dopatrzył się nieprawidłowości w sposobie głosowania komisji.

Jak podaje „Fakt”, Maciej Błażewicz z „Dziennika Eurowizyjnego” zwrócił uwagę, że zgodnie z 13. punktem regulaminu głosowania, jurorzy powinni indywidualnie ocenić każdy zgłoszony utwór i przyznać mu punkty w ilości od 1 do 10, jednak tak się nie stało. TVP poprosiło bowiem komisję o wybranie top 10 utworów, a następnie zorganizowało drugie głosowanie, które trwało 2,5 godziny. W jego trakcie jurorzy dyskutowali i podawali swoje argumenty „za” i „przeciw”.

„Konkluzja może być taka: regulaminowe, indywidualne i samodzielne głosowanie na każdy utwór w skali 1-10 w ogóle nie odbyło się na takich zasadach, a jurorzy po prostu wskazali 10 najlepszych piosenek, które przeszły do II rundy. TVP, przedstawiając komisji zasady głosowania, mogła wprowadzić w błąd jurorów, którzy nie mają obowiązku znać całego regulaminu, skoro głosowanie prowadzi organizator” – można przeczytać w „Dzienniku Eurowizyjnym”.

Według regulaminu, takie głosowanie mogłoby mieć miejsce tylko wtedy, gdy wybrana dziesiątka utworów miałaby taką samą ilością punktów w I turze głosowania. Prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji, przy ocenianiu każdej z ponad 200 piosenek notą od 1 do 10 było jednak niewielkie. To jednak nie wszystko.

Otóż „Wirtualne Media” – powołując się na anonimowe źródło – podały, że początkowo głosowanie jurorów wygrała piosenka „Jesień — Tańcuj” z filmu „Chłopi” autorstwa L.U.C-a, Kayah, zespołu Dagadana, Labolatorium Pieśni i Rebel Babel Film Orchestra. Po głosowaniu komisja miała zostać jednak poinformowana o „problemach prawno-organizacyjnych”, które uniemożliwiały zgłoszenie tego utworu. Wówczas Telewizja Polska zdecydowała się podobno na reasumpcję głosowania, w którym finalnie wygrała Luna. Powodem zamieszania miał być fakt, że na eurowizyjnej scenie piosenkę może wykonywać jedynie sześć osób, a „Jesień — Tańcuj” to dzieło większej ilości artystów.

