Znamy już wszystkich uczestników „Hotel Paradise 8”. Zmieniają się zasady gry!

W 8. edycji „Hotelu Paradise”, uczestnicy przeżyją ekscytującą przygodę w samym sercu pięknego Wietnamu – zamieszkają w regionie nazywanym „wietnamskimi Malediwami”, gdzie malownicze krajobrazy, rajskie plaże i orientalna przyroda zapierają dech w piersiach.

Podobnie, jak w poprzednich edycjach uczestnicy zawalczą o miłość i wielkie pieniądze. Aby przetrwać w raju, muszą stworzyć pewną relację z partnerem lub partnerką. Mogą zawierać pakty, przyjmować wyrafinowaną taktykę, kierować się sercem lub rozumem. Najważniejsze, by każde Rajskie Rozdanie zakończyli w parze, a nie solo. I te reguły pozostają bez zmian.

Nowe zasady w „Hotelu Paradise”

Wybory i decyzje uczestników w tym sezonie będą miały nieodwracalne konsekwencje, ponieważ tym razem powrotów nie będzie. Każdy z uczestników ma tylko jedną szansę na przetrwanie w raju i dojście do finału. Gdy ktoś raz opuści Hotel Paradise, to już na zawsze. A partner lub partnerka, którzy pozostaną w programie, zostaną pozbawieni nadziei na powrót do starej relacji i będą musieli skupić się na budowaniu wszystkiego od nowa.

W 8. sezonie pojawi się też jeszcze więcej wyzwań stawianych przez prowadzącą program Klaudię El Dursi. W tej odsłonie zadania będą niosły ze sobą dodatkową wartość dla mieszkańców. Wiele z nich będzie nie tylko obietnicą przywilejów, ale także szansą na zbudowanie jeszcze bliższej relacji z partnerem.

Uczestnicy 8. edycji programu „Hotel Paradise”

W 8. edycji „Hotelu Paradise” występuje 10 osób – 5 kobiet i 5 mężczyzn. Poznajcie ich!

Dominika Bereś



Dominika studiuje, pracuje i poświęca mnóstwo czasu na sport. Trenowała już taniec towarzyski, twerk, tajski boks, a w triathlonie dwukrotnie zdobyła Puchar Polski.

Lubi być w centrum uwagi. Jest pewna siebie i nie boi się wyrażać własnej opinii, czy się to komuś podoba, czy nie. Wchodząc do Hotelu jest nastawiona na rywalizację i lekkie zamieszanie. Lubi podrywać i przyznaje, że jest łamaczką męskich serc.

Była w jednym, 5-letnim związku, który zakończył się tuż przed jej wyjazdem na wymianę studencką do Włoch. Tam odkryła w sobie flirciarski temperament i pokochała dreszczyk emocji towarzyszący nowym relacjom. Jej ideał to wysoki, blondyn o ciemnych oczach. Angażująca rozmowa i wspólne pasje to dla niej fundament udanego związku.



Jędrzej Arian



Jędrzej jest inżynierem budownictwa, ale pracuje w firmie produkującej szyby samochodowe. Jego największą miłością jest siatkówka.

Jest ciepłym, odpowiedzialnym mężczyzną i oddanym przyjacielem. Unika konfliktów jak ognia, a gdy się pojawią, zawsze dąży do rozejmu. Lubi rywalizację, ale tylko fair play. W życiu jest raczej nieśmiały, ale za to na boisku wykazuje się inicjatywą i zacięciem.

Jego jedyny poważny związek nie przetrwał, gdyż Jędrzej wolał się skupić na rozwoju osobistym. Łatwo się zakochuje i mocno przeżywa zawody miłosne. Ma już dość niezobowiązujących romansów, jest gotowy na poważną relację. Chciałby spotkać czułą, kulturalną dziewczynę, której będzie mógł się podporządkować. Idealnie, gdyby miała długie włosy i wysportowane ciało bez tatuaży.



Bartosz Pankowski



Bartek studiuje zarządzanie. Oprócz tego szuka swojej zawodowej drogi, próbując wielu rzeczy. Pracuje jako trener personalny, fitness model, barber, fotograf, a od niedawna także jako marketingowiec.

Charakter Bartka to wybuchowa mieszanka pewności siebie, romantyzmu i ciętego języka. Jego determinacja i silna osobowość sprawiają, że nic nie jest w stanie powstrzymać go przed osiągnięciem zamierzonych celów. Ma jasno określone życiowe zasady i zawsze się nimi kieruje. Jednak jego bezkompromisowe podejście do życia sprawia, że nawiązywanie nowych przyjaźni przychodzi mu z trudnością.

Nosi w sobie nutkę goryczy po nieudanych związkach, których było już 6. Zależy mu na prawdziwej miłości, ale zaczyna wątpić, czy jest mu pisana. Ostatni związek zakończył kilka miesięcy przed zgłoszeniem się do programu i od tej pory intensywnie korzysta z uroków życia singla. Podobają mu się wysportowane brunetki z wydatnymi ustami. Docenia, gdy dziewczyna jest skromna i ma swoje pasje.



Agnieszka Siedlak



Agnieszka jest linergistką we własnym gabinecie kosmetycznym, a wszystkie zarobione pieniądze inwestuje w podróże i kulinarne odkrycia, czyli dwie najbliższe jej sercu rzeczy. Jest artystyczną duszą, a swoje natchnienie wyraża przez malowanie obrazów.

Agnieszka to kolorowy ptak. Wiecznie uśmiechnięta gaduła ze złotym sercem. Odkłada dorosłość na później, pielęgnuje w sobie młodzieńczą beztroskę. Ma specyficzne poczucie humoru i nie wstydzi się być sobą. Duchowość zajmuje ważne miejsce w jej życiu, wierzy w moc amuletów, kamieni i afirmacji.

Po zakończeniu 10-letniego związku, w którym doświadczyła zdrady i bolesnego zawodu, jest już gotowa, by zacząć wszystko od nowa. W programie chce nauczyć się flirtować. Szuka dojrzałego, rodzinnego partnera, który będzie podzielał jej entuzjazm do życia. Nie interesują jej przelotne znajomości.



Luiza Krefft



Luiza od 4 lat pracuje jako promotorka restauracji, dzięki czemu stała się mistrzynią w nawiązywaniu kontaktów. Ucieczką od intensywnego życia jest dla niej rysowanie.

Jej motto to „na wojnie i w miłości wszystko wolno”. Wszelkie konflikty szybko rozwiązuje, ale gdy ktoś zajdzie jej za skórę, potrafi pokazać pazury.

Luiza jest wieczną singielką. Do tej pory miała jedynie krótkie, niespełniające jej oczekiwań relacje. Marzy o poważnym i trwałym związku. Jej ideał to wesoły blondyn o skandynawskiej urodzie. Chłopak nie może być podrywaczem.



Antek Trojanowski



Studiował fizjoterapię. Jego największą pasją jest sport, z którym związał też swoje życie zawodowe. Prowadzi własną działalność – jest trenerem personalnym i pisze e-booki, w których pomaga ludziom uzyskać wymarzoną sylwetkę i nabrać pewności siebie.

Dużo wymaga od siebie i jest dumny z wszystkiego, co udało mu się osiągnąć. Zdaje sobie sprawę, że robi kiepskie pierwsze wrażenie na kobietach, ale jak sam obiecuje, to zmienia się z czasem. Rywalizacja to jego żywioł, ale nie akceptuje nieuczciwej gry. Wtedy staje się mściwy.

Nie szuka nikogo na stałe, trudno mu się zakochać. Swój jedyny poważny związek zakończył, ponieważ nie widział w nim żadnych perspektyw. Podobają mu się pewne siebie, zabawne blondynki o niebieskich oczach.



Natalia Sielewonczuk



Natalia to pół Polka, pół Włoszka, o zdecydowanie sycylijskim temperamencie. Jest tancerką od najmłodszych lat, a obecnie także instruktorką tańca. W weekendy jest barmanką w klubie.

Ma w sobie ogień, ale czasami brakuje jej pewności siebie. Jej ogromne serce i ufność już nie raz doprowadziły do bolesnych rozczarowań. Nie znosi dwulicowych ludzi i zazdrosnych dziewczyn.

Jedyny poważny związek Natalii był bardzo burzliwy, a wszystkie następne relacje kończyły się kolejnymi zawodami miłosnymi. Jednak romantyczna natura nie pozwala jej przestać wierzyć, że w końcu znajdzie odpowiedniego partnera. Idealnie, gdyby chłopak miał egzotyczną urodę i potrafił ją rozśmieszyć.



Michał Zając



Sport to całe jego życie. Jest trenerem personalnym i sam bardzo sumiennie pracuje nad swoją sylwetką. Gra też w piłkę nożną. Interesuje go psychologia związków damsko-męskich.

Kocha imprezy i rywalizację w każdej postaci. Czasem sprawia wrażenie egoistycznego, ale w rzeczywistości to chłopak o wielkim sercu. Jest lojalny i przedkłada relację z drugim człowiekiem nad pieniądze.

Michał, oprócz kilku przelotnych romansów, ma na swoim koncie jeden poważny związek oraz 2,5-letnią, otwartą relację. I to w tej drugiej opcji czuł się zdecydowanie lepiej. Monogamiczne związki mu nie służą. Idealna dziewczyna powinna być opiekuńcza, uległa i mieć wysportowane ciało.



Daniel Roose



Daniel jest w połowie Polakiem, a w połowie Anglikiem. Studiuje Business Management w Cambridge. Jest jednym z założycieli organizacji non-profit, która aranżuje wolontariaty w Tanzanii. Jego pasje to podróże, piłka nożna i triathlon. Ukończył zawody Ironman na Lanzarote.

Spontaniczny i pełen energii. Ciągle poszukuje nowych doznań, a jego obecność to gwarancja niezapomnianej przygody. Nie zależy mu na miłości, pieniądzach i sławie. Liczy się dla niego tylko dobra zabawa.

Był w jednym poważnym związku, który nie przetrwał ze względu na odległość jaka dzieliła go z partnerką. Jako podróżnik, przeżył wiele miłosnych uniesień w różnych zakątkach świata. Podobają mu się dziewczyny o oryginalnej urodzie. Idealna partnerka musi mieć hipnotyzujące spojrzenie.



Martyna Reszka



Martyna pracuje jako managerka restauracji, a wolny czas spędza na treningach pole dance. Fascynuje ją także poznawanie innych kultur i ludzi, dlatego uwielbia podróżować.

„Jeden wielki chaos” – tak o sobie mówi. Na pierwszy rzut oka wydaje się niewinna, ale potrafi pokazać różki. Nuda to jej największy wróg. W hotelu jej priorytetem jest dobra zabawa i przygoda.

Martyna była dotąd w 4 związkach, a ten ostatni zakończyła kilka miesięcy przed zgłoszeniem się do programu. Relacja z byłym partnerem była dla niej niesamowicie wyczerpująca, więc teraz rozpoczyna nowy rozdział, w którym nie będzie na siłę gonić za uczuciem. Jej typ to wysoki, ułożony, ale z odrobiną spontaniczności mężczyzna z kręconymi włosami.

Nowi uczestnicy zamieszkają w pięknej willi w Wietnamie. TVN podzielił się już fotkami tej posiadłości. Zobaczcie sami:

Premiera 8. sezonu „Hotelu Paradise”

„Hotel Paradise” zadebiutuje z 8. sezonem na TVN7 i Playerze już 4 marca.

