Danuta Holecka „stroi fochy” w TV Republika. Pracownicy zdradzili, co dzieje się za kulisami

Danuta Holecka, która pracowała w Telewizji Polskiej od 1993 roku, po zmianie rządu odeszła ze stacji i rozpoczęła nową medialną ścieżkę. Polscy widzowie kilka dni po tym, jak rozstała się z budynkiem na Woronicza, zobaczyć mogli ją w wideo promującym „prawdziwe polskie wiadomości” na profilach w mediach społecznościowych Telewizji Republika.

Serwis informacyjny „Dzisiaj”, którego jest gospodynią, zadebiutował 29 stycznia. Według danych Nielsen Audience Measurement, średnia widownia pierwszego wydania tego formatu z jej udziałem wyniosła 536 tys. osób. Później było już tylko lepiej – oglądalność jest bardzo duża i bije dotychczasowe wyniki telewizji Tomasza Sakiewicza. Podobnie jest w przypadku „Gościa dzisiaj”, nadawanego tuż po serwisie informacyjnym.

Danuta Holecka nie jest zadowolona z pracy w TV Republika?

Za kulisami jednak ma nie być tak kolorowo. „Gazeta Wyborcza” donosi, powołując się na informatorów z Telewizji Republiki, że Danuta Holecka „stroi fochy” i nie do końca zadowolona jest z pracy w stacji.

– Rachoń już u nas był. Jest nadal bardzo sympatycznym, uprzejmym człowiekiem, nikomu dotąd na odcisk nie nadepnął. Myślimy sobie, że jeśli przytuliło się tyle pieniędzy, to można nawet w trudnej sytuacji być wyluzowanym – mówi jeden z informatorów gazety i zaznacza, że Holecka na początku też była bardzo miła.

– Potem, jako prowadząca „Dzisiaj”, zepchnęła ze sceny starego prezentera Republiki, który wcześniej uchodził za gwiazdę. Z czasem zaczęła jeszcze stroić fochy, bo w TVP obsługiwał ją cały sztab ludzi, a u nas programy robi się w kilka osób. Nie ma obsługi dla gwiazd: wizażystki, fryzjera, osoby do podawania kawy. Dla niej to musi być partyzantka – czytamy.

Pracownicy TV Republika: Danuta Holecka przykłada wielką wagę do wyglądu

Według informatorów „Gazety Wyborczej” Danuta Holecka ma skarżyć się na wszystko – od niedostatecznego oświetlenia po garderobę – skarży się na konieczność zakładania ubrań, w których prowadziła poprzednie wydania dziennika.

– Najpierw dopilnowała, by miała lepsze oświetlenie, bo w pierwszych wydaniach „Dzisiaj” z nią w roli głównej było w jej opinii dramatyczne. Ona przykłada wielką wagę do tego jak się prezentuje. Zawsze musi mieć perfekcyjnie ułożone włosy i makijaż. W tej kwestii jest bardzo wymagająca. Uważała za niedopuszczalne, by to wszystko miało być psute przez złe światło, które według niej ją postarzało. Ma być oświetlana jak w „Wiadomościach” TVP – przekazała anonimowa osoba z Telewizji Republika.

