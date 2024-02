Agata Młynarska wraca z nowym programem. Porozmawia z ludźmi o skrajnych poglądach

Program „Konfrontacje Agaty” nadawany będzie na antenie TVN Style. Do formatu zapraszane będą osoby o skrajnych poglądach, którzy w atmosferze wzajemnego szacunku, mają zasiąść ze sobą przy jednym stole i zderzyć swoje opinie.

Poruszanymi w pierwszym odcinku programu tematami mają być związki z dużą różnicą wieku wśród partnerów czy operacje plastyczne. „Konfrontacje Agaty” nagrywane mają być w Krakowie i w sumie pierwsza odsłona liczyć ma 12 odcinków. Program zapowiedziała za pośrednictwem mediów społecznościowych sama Agata Młynarska.

„Pierwsze nagranie »Konfrontacji Agaty« mamy za sobą. Dziękuję za odwagę i szczerość. Było mocno, do bólu uczciwie, a chwilami bardzo śmiesznie. Dwie strony stołu – dwa punkty widzenia! Czy umiemy wzajemnie się wysłuchać i zrozumieć? Choć jest to wyzwanie, moje gościnie udowodniły, że warto!” – napisała.

Emisja programu „Konfrontacje Agaty” przewidziana jest w czwartki o godzinie 22:00, począwszy od 7 marca.

Agata Młynarska nie wraca do Telewizji Polskiej. „To bardzo smutne miejsce”

Po zmianach, jakie zaczęły w połowie grudnia zachodzić w Telewizji Polskiej, dużo mówiło się o możliwym powrocie do tej stacji Agaty Młynarskiej. Dziennikarka postanowiła uciąć te spekulacje.

„W TVN Style znalazłam serdeczne miejsce. Współpracuję z bardzo dobrą i profesjonalną ekipą. Na razie nigdzie się nie wybieram” – zapewniła, jednocześnie informując też, że nikt z TVP do niej nie dzwonił i nic jej nie wiadomo o reaktywowaniu formatu „Świat się kręci”, który kiedyś prowadziła. Napisała też, co myśli o korytarzu w TVP przy Woronicza. Uściśliła, że jest to „bardzo smutne miejsce”.

„Słynie też z dość obrzydliwego zapachu w okolicach dolnych studiów i charakteryzatorni. Stali lub nawracający bywalcy dobrze go znają… Monitowałam już za dawnych czasów, sugerując remont starej kanalizacji, ale inne zmiany były w priorytecie. Mam zatem nadzieję, że »nowe« przyniesie też nowy zapach i przetkanie rur! Bo samo wietrzenie nie pomoże” – stwierdziła.

Kariera Agaty Młynarskiej

Agata Młynarska odeszła z Telewizji Polskiej w czerwcu 2016 roku. Ostanie wydanie programu „Świat się kręci”, które prowadziła, zakończyła słowami piosenki swojego ojca: „Bo chociaż jest niejeden szlak, po którym trudniej iść, lecz idąc tak nie musisz brnąć w pochlebstwa dym i karku giąć przed byle kim”.

Po odejściu z TVP Młynarska rozpoczęła współpracę z grupą Discvery Networks, obejmując stanowisko dyrektor rozwoju kanału TLC Polska. Wiosną 2017 roku poprowadziła tam swój autorski program „Zmiana pełną parą”. Po tym, jak Grupa TVN przejęta została przez Discovery, Młynarska prowadziła kilka programów w TVN Style i Discovery Life, w tym „Eks-tra Zmiana”, „Bez tabu” czy „Włącz zdrowie”. W 2023 roku pojawiła się też jako gospodarz programu „Stylowe taxi Agaty” na TVN Style.

