Natalia Janoszek na zdjęciu z Johnem Legendem i Chrissy Teigen. Pracuje nad „nowym projektem”

W maju 2023 roku dziennikarz i YouTuber Krzysztof Stanowski, wtedy jeszcze za pośrednictwem Kanału Sportowego, opublikował pierwszy materiał o Natalii Janoszek, zarzucając jej zmyślenie i podkoloryzowanie aspektów swojej kariery.

Podał także dowody na to, że celebrytka rzekomo kłamała o prestiżowych imprezach, w jakich miała uczestniczyć i publikowała zmienione zwiastuny filmów, w jakich miała wystąpić. Jako że Janoszek przez wiele lat była przedstawiana jako „pierwsza Polka, która zrobiła karierę w Bollywood”, Stanowski wybrał się do Indii i pytał zarówno anonimowych mieszańców, jak i filmowe gwiazdy, czy znają celebrytkę.

Po tym i kolejnych materiałach Stanowskiego, Janoszek zniknęła z przestrzeni publicznej, przestała też na jakiś czas publikować treści na swoim Instagramie. Później zapowiedziała, że skierowała do sądu pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko dziennikarzowi.

Natalia Janoszek: Miałam myśli samobójcze. Krzysztof Stanowski: Ckliwe bzdury

W grudniu 2023 roku Natalia Janoszek powróciła w programie „Królowa przetrwania”, gdzie zmierzyła się z 11 kobietami, w tym Moniką Miller, Eweloną czy Martą Linkiewicz. Jeszcze przed emisją show w wywiadach opowiadała o tym, jak zniosła to, co działo się wokół jej osoby w ostatnich miesiącach. Przyznawała, że miała myśli samobójcze. – Nadal jest mi ciężko, bo jednak to jest 12 lat mojej pracy, które ktoś sobie tak po prostu wziął, żeby zrobić sobie na mnie „fejm” – podkreśliła.

Słowa te Stanowski skomentował na portalu X. „Ja też miałem myśli samobójcze, gdy słuchałem jej setnej zmyślonej historii. W myślach samobójczych mamy więc 8:8 i możemy iść do przodu bez tych ckliwych bzdur” – stwierdził.

Natalia Janoszek z Chrissy Teigen i Johnem Legendem

Od tego czasu Krzysztof Stanowski zaczął angażować się w pracę przy swoim nowym Kanale Zero, a Natalia Janoszek wyjechała do Stanów Zjednoczonych, realizować tajemny projekt. W poniedziałek 12 lutego na jej InstaStory zobaczyć można zdjęcia z „pracy”. Pokazała, że zakulisowo ekipa oglądała Super Bowl, a potem świętowała zakończenie zdjęć.

Wśród zamieszczonych przez celebrytkę materiałów znalazło się też zdjęcie z jedną z najbardziej lubianych w Hollywood parą – Chrissy Teigen i Johnem Legendem. „Uwielbiam tę dwójkę” – podpisała fotkę Natalia Janoszek. Celebrytka wyłączyła też możliwość dodawania komentarzy do tego posta.

Janoszek nie zdradziła nad jakim projektem pracuje w Los Angeles. Na swoim Instagramie jednak zamieściła też między innymi fotki z Disneylandu w Kalifornii, pisząc, że spełniło się jej dziecięce marzenie.

