Karolina Pisarek pozuje topless na nowym zdjęciu z mężem. „Nasza piękna polska para”

Widzowie poznali Karolinę Pisarek w 5. edycji programu „Top Model” w 2015 roku, w którym zajęła drugie miejsce. Niedługo po emisji hitu TVN zaczęła pozować dla magazynów takich jak „Elle”, „Glamour” czy „Harper's Bazaar”. Współpracowała też z domami mody takimi jak Juicy Couture i BCBG.

W 2020 roku brała udział w programie „Ameryka Express” na antenie TVN, który zwyciężyła. Dwa lata później pojawiła się także w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” i „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Widzowie oglądać mogli ją również w filmach na podstawie powieści Blanki Lipińskiej – „365 dni: Ten dzień” i „Kolejne 365 dni”.

Karolina Pisarek topless na nowym zdjęciu

Pisarek realizuje się też jako influencerka. Jej konto na Instagramie śledzi prawie milion osób. Tam też zamieszcza wszelkie fotki i nagrania dotyczące współprac reklamowych, jakie zawiera. Ostatnim z zamieszczonych przez modelkę zdjęć jest bardzo odważne – pozuje ona topless, siedząc na swoim mężu.

„Yin & Yang. We are not meant to be perfect, we are meant to be whole” („Yin i Yang. Nie jesteśmy stworzeni po to, aby być doskonałymi, ale po to, żeby być całością” – przypis red.) – opisała fotkę 26-latka.

Czarno-białe zdjęcie zbudziło sporo emocji w sieci. „Pasuje na okładkę dobrego magazynu”, „Sztos”, „Piękne są takie zdjęcia, choć Twój partner chyba był tutaj lekko niepewny co do takich ujęć lub jako że może to jego pierwsza taka sesja”; „Nie mogę się napatrzeć”; „Nasza piękna polska para. Klasa na skalę światową”; „Cudowni jesteście i obłędnie piękni” – piszą internauci.

Związek Karoliny Pisarek i Rogera Salla

Modelka Karolina Pisarek i przedsiębiorca Roger Salla poznali się na treningach boksu. Zaręczyli się niedługo później, w sierpniu 2021 roku podczas wspólnych wakacji na Malediwach. W czerwcu 2022 roku wzięli ślub w kompleksie Pałac i Folwark Młochów. Przygotowania do ślubu śledziła ekipa „Dzień Dobry TVN” w cyklu „Pisarek mówi... tak!”.

Galeria:

Styl Karoliny Pisarek. Takie stylizacje wybiera 26-letnia modelkaCzytaj też:

Karolina Pisarek ze łzami wspomina swoją chorobę. Pomogła jej Blanka LipińskaCzytaj też:

Karolina Pisarek-Salla odpowiada na hejt po emisji „Kuby Wojewódzkiego”