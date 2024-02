Krzysztof Stanowski ujawnił, ile już zarobił na Kanale Zero. „Rewelacyjny start”

Po tym, jak Krzysztof Stanowski w październiku zeszłego roku odszedł z Kanału Sportowego, który prowadził z Tomaszem Smokowskim, Mateuszem Borkiem i Michałem Polem, szybko postanowił zrealizować swój własny projekt. Na Instagramie kilka tygodni temu zapowiedział, jak sobie go wyobraża.

– Kanał Zero (…) ma być miejscem, które scala osobowości, autorytety, poważne osoby z różnych dziedzin życia. Plan jest taki, żeby stworzyć coś naprawdę dużego. Nie kanał, na który będą wskakiwać 3-4 filmy tygodniowo, a bardziej 3-4 dziennie – mówił. Premiera tego pomysłu odbyła się kilkanaście dni temu. Teraz Stanowski podzielił się już wynikami.

Zarobki Krzysztofa Stanowskiego

Pomysł dziennikarza oficjalnie ruszył w czwartkowy wieczór 1 lutego. Wiadomo, że owy projekt zaczął się z rozmachem, ponieważ już w drugim nagraniu, jakie się ukazało, Krzysztof Stanowski oraz Rafał Mazurek przeprowadzili wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Dzięki dużemu rozgłosowi zapewnionemu m.in. przez tę rozmowę, Kanał Zero na YouTube zgromadził już 795 tys. subskrybentów.

Choć na wizji nie obyło się bez wpadek, już programy opublikowane w zeszły weekend miały kilkukrotnie wyższe wyniki oglądalności, niż te na Kanale Sportowym. Równocześnie Krzysztof Stanowski ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta, a najnowszy sondaż SW Research dla rp.pl wskazał, że mógłby liczyć na 9,7 proc. głosów.

„Dziennikarza chętniej poparliby mężczyźni (13 proc.) niż kobiety (7 proc.). Grupą wiekową najczęściej deklarującą możliwość zagłosowania na Krzysztofa Stanowskiego są osoby w wieku od 25 do 34 lat. Z uwagi na wysokość zarobków oddanie głosu na Krzysztofa Stanowskiego biorą pod uwagę najczęściej respondenci z dochodami przekraczającymi 5000 zł netto miesięcznie. Biorąc pod uwagę klasę miejscowości odsetek ten jest najwyższy wśród osób z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (11 proc.)” – komentowała wyniki badania, cytowana przez portal Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Zanim jednak Krzysztof Stanowski zacznie działać nad kampanią prezydencką, zajmuje się dynamicznym rozwojem Kanału Zero, co już przynosi efekty. Dziennikarz zdecydował się ujawnić dotychczasowe wyniki. W sobotę 10 lutego opublikował na swoim koncie na Instagramie dokładne dane. Widać na nich, iż udostępnione dotychczas nagrania osiągnęły już przeszło 25 milionów wyświetleń. W momencie udostępnienia Kanał Zero subskrybowało 788 tysięcy osób (obecnie jest to już 795 tys.), a szacunkowe przychody z projektu z samych wyświetleń to już ponad 266 tysięcy złotych.

Pękło 25 milionów wyświetleń. Dane do wczoraj (poza kasą, bo kasa zaktualizowana do przedwczoraj). 800 000 subów może jeszcze w weekend – napisał Stanowski na Instagramie.

W komentarzach pod postem możemy przeczytać: „Rewelacyjny start”, „Kawał dobrej roboty”, „Gratuluję pomysłu”, „Bardzo dużo ciekawych rzeczy. Trzymaj tak dalej, a będzie jeszcze lepiej”, „Dużo bardzo ciekawych, merytorycznych, opiniotwórczych programów”, „Nowa jakość w polskim Internecie” czy „Do tej pory z mediów interesowały mnie tylko ogrzewanie i prąd. Teraz jest wreszcie coś wartościowego, szacunek”.

