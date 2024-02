Syn Rutkowskiego chce kontrowersyjny prezent na komunię. Detektyw spełni jego marzenie

Krzysztof Rutkowski słynie z głośnych spraw, w których wyjaśnianiu pomaga jego biuro detektywistyczne, a także z niezwykle wystawnego życia, czego nie da się przeoczyć, odwiedzając chociażby jego profil na Instagramie. Teraz światło dziennie ujrzało, co zażyczył sobie jego 10-letni syn na komunię. Jego fantazja może niektórych zaskoczyć.

Prezent dla syna Rutkowskiego

Krzysztof Rutkowski słynie z zamiłowania do luksusowego życia. – Każdy z nas, jeżeli ma możliwość i dostęp do luksusu, powinien z niego korzystać. Ja bardzo ciężko pracuję i nie mam zamiaru żałować sobie i swojej rodzinie na coś, co jest w zasięgu mojej ręki. W moim życiu bywały momenty, że było bardzo źle, ale dziś moje firmy osiągnęła bardzo dobry pułap ekonomiczny. Nie będę sobie żałował na drogie ciuchy i luksus, bo mnie na nie po prostu stać – tłumaczył w „Super Expressie”.

Niejednokrotnie można było przeczytać w mediach o drogich prezentach, które sprawiał sobie czy żonie. Teraz na upominek może liczyć jego syn. Były detektyw, który stracił swoją licencję w 2010 roku, nie widzi problemu z tym, żeby 10-latkowi kupić drogi pojazd.

– Zobaczyłem dziewięciolatka, który driftuje. Zadzwoniłem do taty i powiedziałem, że chciałbym BMW E36. Powiedział, że kupi mi go na komunię i tak się zaczęło — wyznał syn Rutkowskiego w rozmowie z „ShowNews”.

Choć mogłoby się to wydawać nielegalne, ponieważ dzieci nie mogą prowadzić samochodów, to okazuje się, że są pewne wyjątki. Otóż portal „Świat Gwiazd” skontaktował się ze specjalistą z serwisu „MotoFakty.pl”, aby ten skomentował sytuację. Mężczyzna wyjaśnił, że jazda autem przez małoletnich nie jest nowością.

– Jeśli chodzi o motosport, to każdy z kierowców kiedyś stawiał pierwsze kroki, często właśnie w driftingu czy kartingu. Kontrolowany poślizg na torze dla nastolatków nie jest czymś nowym. Wiele akademii driftingowych w Polsce organizuje kursy dla najmłodszych. Często zalecane jest, aby młody miłośnik motosportu miał skończone 12 lat i mierzył minimum 150 cm — odpowiedział.

Wydaje się, że marzenie chłopca jest w zasięgu ręki. Choć nie będzie on mógł jeździć autem po publicznych drogach, to bez wątpienia stanie się jego dumnym pasażerem.

Czytaj też:

Detektyw Krzysztof Rutkowski zagra w serialu. „Przychodzi mi to z lekkością”Czytaj też:

Krzysztof Rutkowski zdradził, ile zarabia. Przyznał też, że nie oszczędza