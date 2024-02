Ilona Łepkowska ostro oceniła działalność Krzysztofa Stanowskiego

Kanał Zero ma ponad 767 tys. subskrypcji, jednak generuje dużo więcej odtworzeń poszczególnych filmów. Najchętniej oglądanym materiałem na kanale jest wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, który zainaugurował kanał. Obejrzało go do tej pory ponad 2,5 mln ludzi. Popularnością cieszy się też dokument o sprawie Michała Wiśniewskiego czy debata o tym, co dalej z CPK.

41-letni Krzysztof Stanowski, który założył kanał po tym, jak w październiku 2023 roku ogłosił odejście z Kanału Sportowego, nie zamierza jednak spocząć na laurach i zakończyć kariery na kontencie zamieszczanym w serwisie YouTube. Dziennikarz, który ogromną popularność w Polsce zbudował na prześwietlaniu życia Natalii Janoszek, ogłosił ostatnio, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich.

Krzysztof Stanowski chce kandydować na prezydenta

Wedle słów Stanowskiego nie interesuje go jednak wcale to, aby zostać prezydentem. Chodzi mu o to, żeby „zobaczyć, jak to jest”. – Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej, niż startując w wyborach – wyznał, zresztą właśnie podczas wywiadu z Andrzejem Dudą.

Potem w serwisie X doprecyzował: „To, że chcę startować w wyborach na prezydenta Polski, nie oznacza, że chcę być prezydentem Polski. Oznacza jedynie, że chcę startować i z bliska obserwować ten cyrk i wziąć udział w debatach”.

Kanał Zero i politykę prowadzenia go przez Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka zakwestionowało w sieci już wiele gwiazd. W środę pisała o dziennikarzach na Instagramie Kinga Rusin, wypominając im powiązania z Prawem i Sprawiedliwością i samym Jarosławem Kaczyńskim.

Ilona Łepkowska o Krzysztofie Stanowskim: Nie lubię go

Teraz o sprawę zapytana została przez portal Jastrząb Post Ilona Łepkowska, polska scenarzysta i producentka filmowa oraz serialowa, a także pisarka. To dzięki niej widzowie cieszą się takimi tytułami, jak „M jak miłość”, „Na dobre i na złe”, „Klan” czy „Barwy szczęścia”. Jest też autorką lub współautorką popularnych komedii, w tym „Och, Karol”, „Komedia małżeńska”, „Nigdy w życiu!” czy „Kogel-mogel”. Niestety, Łepkowska nie ma zbyt dobrego zdania o Stanowskim.

– Niech bierze (udział w wyborach – przyp. red.). Mamy wolny kraj i każdy może kandydować na prezydenta, ale nie wróżę temu wielkiego sukcesu. To, że się ma popularność w kanale internetowym, to nie oznacza, że to się przekłada na szansę w wyborach prezydenckich – stwierdziła.

Pytana o to, czy zdarza jej się oglądać materiały dziennikarza, producentka ucięła: „Nie. Nie lubię go”.

