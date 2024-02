Aktorka oskarża znanego reżysera o gwałt. Byli w związku, gdy on miał 39 lat, a ona... 14

Judith Godreche w 2023 roku nakręciła serial „Icon of French Cinema”, który określiła jako autobiograficzny, a podczas jego promocji przyznała, że przed laty była w relacji z dużo starszym reżyserem. Dopiero w styczniu 2024 roku aktorka dodała na Instagramie post, w którym wyznała, że „mała dziewczynka w niej nie może już milczeć”, a twórca, o którym mówiła to Benoit Jacquot.

Obecnie 77-letni urodzony w Paryżu reżyser znany jest z takich obrazów jak „Żegnaj, królowo”, „Szkoła wdzięku”, „Villa Amalia” czy „Bez skandalu”. Choć jego filmy nie mają rzeszy fanów, Benoit Jacquot pojawia się na wszelkich filmowych imprezach – w Cannes, na MFF w Wenecji czy Berlinale.

Tak reżyser Benoit Jacquot mówił o związku z 14-letnią Judith Godreche

Judith Godreche twierdzi, że poznała reżysera, gdy on miał 39 lat, a ona zaledwie 14. „Le Monde” podaje, że aktorka zawiadomiła teraz policję o tym, że Benoit Jacquot brutalnie zgwałcił ją tuż po tym, jak ich sobie przedstawiono, pod koniec lat 80. Po tym, 51-letnia dziś gwiazda mieszkała z reżyserem przez sześć lat, do czasu, aż była dorosłą kobietą. W tym czasie występowała w jego filmach, w tym „Les Mendiants” z 1988 roku czy „Rozczarowana” z 1990 roku.

Aktorka postanowiła ujawnić, jaka relacja łączyła ją z reżyserem po tym, jak zobaczyła fragment filmu dokumentalnego z jego udziałem. W tytule „Les Ruses du Desir: L'interdit” w reżyserii Gerarda Millera z 2011 roku, Jacquot mówił o swoim związku z Godreche.

„To było zdecydowane wykroczenie, przynajmniej w świetle prawa (...) Judith miała 15 lat, podczas gdy ja miałem 40 lat. Nie sądzę, że miałem prawo z nią być. No i co z tego? Nie obchodziło mnie to, a jeśli chodzi o nią, powiedziałbym, że bardzo ją to podniecało” – stwierdził na nagraniu zamieszczonym w filmie reżyser.

Godreche przyznała, że gdy usłyszała słowa reżysera zwymiotowała i wpadła w panikę. „Nie było zgody. W wieku 14 lat nie ekscytuje cię spanie z 40-letnim facetem” – podkreśliła.

Aktorka pozywa francuskiego reżysera

Na łamach „Le Monde” francuska aktorka przyznała, że jej historia przypomina historie porwanych dzieci. „Chciałabym, żeby Benoît zaakceptował wówczas bycie moim przyjacielem, zamiast mnie przywłaszczać. Nie chciałam jego ciała. Bardzo szybko wzbudził we mnie obrzydzenie” – podkreśliła Godreche.

Według francuskiej gazety Jacquot zaprzecza doniesieniom aktorki, twierdząc, że ich związek był pełen miłości.

