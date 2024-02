Krzysztof Stanowski zaliczył wpadkę na wizji. Internauci błyskawicznie zareagowali

W czwartkowy wieczór 1 lutego oficjalnie wystartował długo zapowiadany kanał Krzysztofa Stanowskiego. Mimo kilku dni działalności, Kanał Zero ma już ponad 746 tysięcy subskrybentów, a jego poranne programy mają wielokrotnie wyższą oglądalność niż emitowane równocześnie magazyny Kanału Sportowego. Nie obyło się jednak bez wpadek.

Wpadka Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero

W ubiegły weekend na Kanale Zero zadebiutowały cotygodniowe magazyny. „Filmowe Zero” Tomasza Raczka do poniedziałku rano zanotowało 570 tys. wyświetleń, „Gospodarcze Zero” Roberta Gwiazdowskiego – 440 tys., „Mazurek & Stanowski” – 810 tys., a „Trzecie Śniadanie” Marcina Mellera – 410 tys. Te statystyki są wielokrotnie wyższe niż Kanału Sportowego, który w weekend wyemitował m.in. „Hejt Park” z byłym piłkarzem Kazimierzem Węgrzynem (52 tys. wyświetleń), kolejne odcinki „Polowania” Michała Pola (22 tys.), niedzielnego magazynu „Loża Piłkarska” (48 tys.) i nowego cyklu „Przy espresso o Serie A” (12 tys.), a także relację z turnieju Cupra Padlowe (8 tys.) i Mateusza Borka z Tajlandii (40 tys.).

Wiadomo, że od poniedziałku na Kanale Zero emitowany jest również poranny program „Siódma zero zero”. W poniedziałek prowadził go Krzysztof Stanowski i Maciej „Warga” Dąbrowski, we wtorek Monika Goździalska oraz Jacek „Tede” Graniecki, natomiast w środę 7 lutego Krzysztof Stanowski i Monika Goździalska.

To właśnie podczas najnowszego odcinka doszło do pewnej wpadki. Krzysztof Stanowski w pewnym momencie chciał zareklamować na wizji catering dietetyczny, który jest sponsorem „Kanału Zero”. 41-latek wtedy się przejęzyczył.

– Chciałem powiedzieć, że bardzo dobra kanapka. Dieta brokuła jest jednym z najważniejszych sponsorów Kanału Sportowego – powiedział Krzysztof Stanowski, myląc nazwę kanału.

Internauci błyskawicznie wyłapali pomyłkę dziennikarza. Podczas transmisji na żywo pisali mu, że chyba tęskni za starą pracą. – Znowu powiedziałem Kanał Sportowy? Kanał Zero – poprawił się Stanowski.

Czytaj też:

Michał Wiśniewski znów u Krzysztofa Stanowskiego. Wyjawił szokujące kulisy swojej sądowej bataliiCzytaj też:

Grubo ponad milion wyświetleń wywiadu Stanowskiego i Mazurka z Dudą. Jedna kwestia szczególnie zdenerwowała widzów