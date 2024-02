Mata przyznał, że jest w spektrum autyzmu. Pojawi się w głośnym programie TVN

Mata, prywatnie syn profesora prawa Marcina Matczaka i Arletty Śliwińskiej-Matczak, współprowadzącej szkołę języka angielskiego, szturmem podbił polską scenę hip-hopu. W 2019 roku wydał teledysk do kontrowersyjnego kawała „Patointeligencja”, opowiadającego o zachowaniach dzieci i młodzieży z tzw. „dobrych domów”. Rapował otwarcie o zażywaniu substancji psychoaktywnych, w tym twardych narkotyków, piciu alkoholu, nieplanowanych ciążach, samobójstwach czy rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie. Klip powstał przed liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, do którego uczęszczał młody artysta.

W 2020 roku wydał debiutancki album „100 dni do matury”, który szybko zyskał status diamentowej płyty. W 2021 roku premierę miała jego płyta „Młody Matczak”, która już na etapie preorderu pokryła się platyną. Jego najbardziej znane kawałki to między innymi „Papuga”, „Szafir”, „Kiss Cam”, „Żółte flamastry i grube katechetki” czy „Schodki”.

Mata przyznał, że jest osobą w spektrum autyzmu

Michał Matczak niechętnie dzieli się swoimi prywatnymi sprawami w mediach. Teraz, dość niespodziewanie, raper będzie gościem programu „Autentyczni” na antenie TVN, który prowadzi Maciej Stuhr. Mata pojawi się w trzecim odcinku show, który zostanie wyemitowany w niedzielę 25 lutego o godzinie 20:00.

Promując odcinek ze swoim udziałem, Matczak odpowiedział na kilka pytań dziennikarza TVN, między innymi na to, czy ma jakiś znajomych w spektrum autyzmu. – Miałem do czynienia, przyjaźnię się z paroma tego typu osobami, sam też jestem tego typu osobą, także miałem odczucia raczej pozytywne – wyznał.

Według Matczaka autyzm jest ważną częścią jego osobowości. – Powiedziałbym, że jest takim systemem oprogramowania, który wgrany jest w różne głowy, w tym moją. Dla mnie to jest taki mój iOS po prostu, mój Android, co kto woli. To jest coś, co pozwala mi tworzyć, przeżywać świat na swój sposób i wydaje mi się, że to taka moja supermoc – stwierdził.

Mata powiedział, że zdecydował się na udział w programie, prowadzonym przez Macieja Stuhra, bo dawno nie udzielał wywiadów i uznał, że taka niecodzienna formuła będzie ciekawsza. Poza tym, bardzo podobał mu się odcinek z Robertem Makłowiczem.

