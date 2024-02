Partnerka Popka przerywa milczenie. Katarzyna Chalecka wydała oświadczenie

Przypomnijmy, w ostatnich dniach stycznia w sieci znalazło się częściowo ocenzurowane nagranie, zarejestrowane przez Pawła Mikołajuwa, którego pseudonim artystyczny to Popek. Mężczyzna mówi na wideo, że jest „u prostytutki na chacie” i zamierza odbyć stosunek z jej dwoma psami, rasy owczarek niemiecki. Nagranie zostało przekazane przez rapera Alana „Psychotropa” Gruchałę organizacjom obrony praw zwierząt. Te z kolei podały, że sprawę zgłoszą organom ścigania.

Popek przeprasza za nagrania z psami

Popek niedługo później potwierdził autentyczność nagrania i przeprosił za nie w sieci. Tłumaczył, że to wszystko przez nadużywanie alkoholu i narkotyków. – Chciałem się odnieść do najgłupszego filmiku, jaki nagrałem w mojej karierze i patrząc na to trzeźwym okiem, nie jestem z tego dumny. Prawda jest taka, że mam na***ane w głowie po narkotykach, po alkoholu. Powiem po prostu, jak było (...) Chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny (...) Przepraszam. To nie było śmieszne – stwierdził.

Nagrania z 4-letnim dzieckiem u Popka

Sprawa jednak na tym się nie skończyła. Na początku lutego br. Biuro Ochrony Praw Dziecka poinformowało w wydanym oświadczeniu, że złoży do prokuratury kolejne zawiadomienie w związku z Popkiem.

„W zawiązku z ujawnieniem szokujących informacji o zachowaniach zoofilskich wobec psów, jakich miał dopuścić się Paweł Mikołajuw pseudonim »Popek« oraz w związku z nadesłaniem do nas materiałów na których widać 4 letnie dziecko zmuszane do udziału w patologicznych nagraniach – zdecydowaliśmy się przesłać w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie” – przekazało Biuro Ochrony Praw Dziecka. „Jednocześnie zwrócimy się do właściwego miejscowo wydziału sądu rodzinnego z wnioskiem o sprawdzenie sytuacji dzieci tego patostreamera” – poinformowano.

Partnerka Popka przerywa milczenie. Oświadczenie Katarzyny Chaleckiej

Od nagłośnienia sprawy minęły niecałe dwa tygodnie. We wtorek 6 lutego Katarzyna Chalecka, partnerka Popka, wydała oświadczenie, które znalazło się na profilach w mediach społecznościowych artysty.

Kobieta zaapelowała o „wstrzemięźliwość w ferowaniu wszelkich wyroków wobec jego osoby”, w czasie, gdy Popek pozostaje w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, „walcząc z ciężką chorobą alkoholową i uzależnieniem od innych używek”.

„Rozpowszechniony w internecie prywatny materiał filmowy nagrany wiele lat temu i udostępniony publicznie w sposób podstępny przez osoby bezsprzecznie nam nieżyczliwe i zarazem szukające dla siebie naszym kosztem taniej sensacji i wątpliwej popularności, stanowi dla Pawła potworny i niemal śmiertelny cios” – pisze Chalecka, jednocześnie zapewniając, że jej partner nie ucieka od konsekwencji swojego zachowania i nie ma zamiaru tego robić w przyszłości, a osoby, które mogły stać się urażone taką postawą niezwłocznie przeprosił.

facebook

Kim jest Popek?

Popek to właściwie Paweł Ryszard Mikołajuw. Artysta urodził się w Legnicy, jednak dom rodzinny opuścił w wieku 14 lat. W 2007 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii, ponieważ ścigany był listem gończym za kradzież z włamaniem. Za muzykiem wydano też europejski nakaz aresztowania, który uchylono w 2016 roku, dzięki czemu mógł wrócić do Polski.

Swoją karierę muzyczną zaczynał już w 2001 roku w Krakowie, dołączając do zespołu Firma, z którym stworzył albumy takie jak „Z dedykacją dla ulicy” czy „Nasza broń to nasza pasja”. Pierwszy solowy krażek wydał w 2007 roku i zatytułował go „Wyjęty spod prawa”. Gościnnie na płycie pojawili się Sokół czy Bosski Roman. Kolejny album „Monster” wydał w 2013 roku i ponownie zaprosił do współpracy innych artystów, w tym Borixona, Sobotę, Wileya czy Palucha. W 2014 roku na rynku ukazał się „Moster 2”, a rok później Popek założył zespół Gang Albanii. Albumy grupy, takie jak „Królowie życia”, „Ciężki gnój” czy „Król Albanii”, odniosły ogromny sukces.

Jednocześnie z muzyką Popek angażował się w świat MMA. Starty w profesjonalnych zawodach rozpoczął w 2008 roku pod pseudonimem „Popek Rak”. Próbował też swoich sił w KSW – w 2016 roku walczył z Mariuszem Pudzianowskim (Popek przegrał w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut). Potem walczył także między innymi z Tomaszem Oświecińskim. W 2020 roku rozpoczął współpracę z Fame MMA, a w 2022 roku dołączył do federacji Gromda, promując „walki na gołe pięści”.

Czytaj też:

Monika Goździalska zaatakowana w samolocie. Pokazała drastyczne nagranie, WizzAir odpowiadaCzytaj też:

Anna Wendzikowska pisze o mocy wszechświata. „Trzeba czytać znaki, dzieje się magia”