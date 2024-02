Jakich pączków lepiej nie kupować w Tłusty Czwartek? Rady Katarzyny Bosackiej

Już w czwartek 8 lutego w całej Polsce obchodzimy Tłusty Czwartek, które przez wielu nazywane jest najprzyjemniejszym dniem w roku. W to wg. tradycji największe święto karnawału, które kończy czas zabawy, wszyscy objadają się faworkami i pączkami. Należy jednak wiedzieć, jakie produkty najlepiej wybrać, co podpowiedziała Katarzyna Bosacka.

Na co zwracać uwagę przy zakupie pączków?

Katarzyna Bosacka od lat stara się uświadamiać Polaków, na temat mądrych wyborów żywieniowych. Niegdyś prowadziła program „Wiem, co jem i wiem, co kupuję” na TVN Style, natomiast ostatnio można ją oglądać na antenie CANAL+ w programie „Bosacka daje radę”.

Dziennikarka także w swoich mediach społecznościowych często podpowiada na jakie wartościowe jedzenie warto zwracać uwagę, a jakiego unikać. Promując zdrowe odżywianie, wspominała też o minusach mrożenia potraw czy plusach wegetarianizmu. Ostatnio z kolei skomentowała, jakie pączki wybierać w Tłusty Czwartek. Okazuje się, że podczas zakupu trzeba zwracać uwagę na szczegóły.

– Dobry pączek będzie miał białą obwódkę, co świadczy, że ciasto było dobrze wyrobione. Takie ciasto w czasie smażenia nie zanurza się w połowie, ale mniej więcej w 1/3 wysokości pączka, nie chłonie też tłuszczu. Po przewróceniu pączka na druga stronę smażenia pośrodku pozostaje biała obwódka. Świeży pączek będzie miał ładnie przylegający lukier. Lukier popękany świadczy o tym, że był smażony dzień, a nawet kilka dni temu — wyjaśniała Katarzyna Bosacka w rozmowie z „ShowNews”.

Ekspertka w sprawach zdrowego żywienia zastrzegła także, by nie kupować owych słodkości w dużych sklepach. — W supermarketach i dyskontach większość pączków i donatów to produkty mrożone. Można to sprawdzić na opakowaniu zbiorczym. Na dużym tekturowym pudełku, w którym umieszczone są pączki, znajdziemy nie tylko skład, ale też informację, "produkt głęboko mrożony, należy spożyć 24 h po rozmrożeniu". Pamiętajmy, że pączki należy kupować w sprawdzonych cukierniach, bo lepiej zjeść jednego dobrego niż pięć paskudnych — dodała.

Czytaj też:

Katarzyna Bosacka miażdży kremówki z Pendolino. Sprawdziła ich składCzytaj też:

Katarzyna Bosacka szczerze o traumie po rozstaniu. „Poszłam do psychiatry”