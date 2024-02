Doda założyła partnerowi podsłuch w telefonie. „Taki wysoko funkcjonujący biznesmen”

Doda od kilku tygodni współpracuje z RMF FM, gdzie co niedzielę prowadzi audycję, podczas której rozmawia z słuchaczami. Podczas ostatniej z nich opowiedziała o toksycznych związkach. Zdradziła, że dzięki podsłuchowi dowiedziała się, że jej partner i jego matka knuli przeciwko niej.

Doda o związku z alkoholikiem

Przez wiele lat miłosne perypetie Dody były pożywką dla polskich mediów, a jej związki były szeroko komentowane w sieci oraz prasie. Wiadomo, że jak dotąd związana była z piłkarzem Radosławem Majdanem (małżeństwo w latach 2005-2008), muzykiem Adamem „Nergalem” Darskim (zaręczyli się w 2010 roku), choreografem Błażejem Szychowskim, przedsiębiorcą Emilem Haidarem (zaręczyny w 2015 roku), producentem filmowym Emilem Stępniem (małżeństwo od 2018 do 2021 roku), a także podróżnikiem Dariuszem Pachutem, z którym jej relacja nie jest obecnie już tak medialna, jak pozostałe.

Bez wątpienia wokalistka wiele przeżyła i nie jest tajemnicą, że jej związki w dużej mierze nie były udane. W trakcie ostatniej audycji radiowej wokalistka postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami i weszła na temat toksycznych relacji. – Jeżeli syn jako dorosła osoba nie potrafi odgraniczyć miłości do matki i miłości do kobiety, to są dwie różne rzeczy i żadna z nich nie powinna cierpieć lub być kosztem jedna drugiej, prawda? — zapytała, rozpoczynając dyskusję.

Następnie w trakcie rozmowy z słuchaczką zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie, dotyczące jednego z jej byłych związków. Okazało się, że gdy poczuła, że partner coś przed nią ukrywa, postanowiła założyć mu podsłuch.

– Miałam faceta, który był totalnie uzależniony od alkoholu. Oczywiście jego matka go kryła, mówiąc, że jest w szoku. Ona mówi: „Pierwsze słyszę, on taki wysoko funkcjonujący biznesmen” itd. — zaczęła Doda.

– Nagrała mi się ich rozmowa telefoniczna, gdzie ona mówiła do syna: „Ukrywaj to! Ona się nie może dowiedzieć, że już jesteś na trzecim odwyku. Nasza rodzina jest najważniejsza. Z niej zrób wariatkę. Z niej trzeba zrobić wariatkę. Uda nam się to. Nasza rodzina jest jak pięść, a ona jest nikim”. Pamiętam to, dokładnie to pamiętam – kontynuowała wokalistka.

Następnie dodała, że jeśli mogłaby coś radzić słuchającym ją fankom, to warto, by sprawdzały „niedocięte pępowiny”, sugerując trudne relacje z teściowymi. Wyznała, że jest to „duża czerwona flaga”, bo nikt nie powinien wchodzić w relacje „na trzeciego”. – Jeżeli facet nie ma posprzątanego życia i przestrzeni na ciebie, bo zawłaszczyła ją matka, no to gdzie tam będziesz? Na co? Na trzeciego, czwartego? Do góry nogami się wkręcisz? Jak? — pytała Doda.

