Nergal wciąż nie może zapomnieć o sprawie znieważenia godła. Sąd podjął decyzję

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podjął decyzję w sprawie Adama „Nergala” Darskiego i pozostałych członków zespołu Behemoth, którzy oskarżeni zostali o znieważenie polskiego godła. W maju 2022 roku muzycy zostali uniewinnieni przez sąd I instancji, ale w ramach apelacji tamten wyrok właśnie uchylono i skierowano sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sąd apelacyjny uchylił wyrok ws. Nergala i grupy Behemoth

– Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny wyrokiem z dnia 5 lutego 2024 r. uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania – poinformowała przedstawicieli Polskiej Agencji Prasowej Anna Kanabaj-Michniewicz, koordynator ds. kontaktów sądu ze środkami masowego przekazu z gdańskiego sądu.

Jak tłumaczyła, sąd apelacyjny zgodził się z zarzutem prokuratury, dotyczącym odmowy uznania w I instancji za znak państwowy orła białego. – Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych – orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej – wyjaśniała.

Kwestia znieważenia godła państwowego

Podkreślała też, że nie musi to być dokładnie orzeł ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, dziobem i szponami złotymi, znajdujący się w czerwonym polu tarczy. – Sąd apelacyjny zwrócił uwagę, że działanie opisane w art. 137 par. 1 k.k. może realizować się także przez zachowanie skierowane przeciwko znakom państwowym, które nie odpowiadają dokładnie wzorcowi ustawowemu, jeśli nawiązują one jednak bezpośrednio do godła czy flagi Rzeczypospolitej Polskiej i w powszechnym odbiorze wywołują takie właśnie skojarzenie – tłumaczyła.

W ustnym uzasadnieniu wyroku powołano się też na opinie biegłych z zakresu heraldyki i grafiki. Stwierdzili oni, że inspiracją do stworzenia plakatu przez Behemota był wizerunek orła białego, nawet jeśli nie zawierał on wszystkich elementów wskazanych w art. 2 ust. 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Kontrowersyjne plakaty zespołu Behemoth

W okresie od 30 września 2016 roku do 10 października 2016 roku odbywała się trasa koncertowa „Rzeczpospolita Niewierna” zespołu muzycznego Behemoth. Trasę zarówno przed, jak i w trakcie promowała grafika przedstawiająca wizerunek orła. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego, projekt graficzny orła na zlecenie Adama D. został stworzony przez Rafała W. Również na zlecenie Adama D. był on rozpowszechniany w przestrzeni publicznej, w tym w sieci internetowej przez Macieja G. Między innymi na stronie behemoth.pl zamieścił on zdjęcia oferowanych do sprzedaży z wizerunkiem orła odzieży i plakatów.

W toku postępowania przygotowawczego uzyskano opinie biegłych posiadających wiedzę z dziedziny heraldyki oraz historii i ikonografii. Z opinii tych wynika, że w stworzonej grafice wykorzystano i celowo zniekształcono wzór godła Rzeczypospolitej. Celem nadania mu treści ideowo całkowicie różnej od historyczno-państwowej wprowadzono do niego elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie.

Czytaj też:

Nergal nie mógł się powstrzymać. Publicznie uderzył w PiS i Kościół katolickiCzytaj też:

Doda uderza w Nergala. „Stwierdził, że ma mnie w du***”