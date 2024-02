Joanna Jędrzejczyk nie dostała pracy w TVN, bo występowała w TVP. „Są straszne podziały”

Joanna Jędrzejczyk dała się poznać szerszej publiczności jako zawodniczka MMA, muay thai, kickboxingu i boksu. Wiadomo jednak, że sportsmenka nie ogranicza swojej aktywności zawodowej jedynie do aktywności fizycznych, bowiem wystąpiła w serialu „Szpital”, filmie „Kobiety mafii 2”, a także brała udział w programie „ Agent – Gwiazdy” i była jurorką w show „Dance Dance Dance”. Teraz okazuje się, że miała wystąpić w hicie TVN-u, co nie doszło finalnie do skutku.

Joanna Jędrzejczyk miała zagrać w serialu „Skazana”

Joanna Jędrzejczyk lubi występować publicznie i udzielać wywiadów. Niejednokrotnie była gościem zarówno w „Dzień Dobry TVN”, jak i „Pytaniu na śniadanie”. Teraz z kolei udzieliła wywiadu youtuberowi Winiemu. W trakcie rozmowy opowiedziała o swojej niemalże udanej próbie wystąpienia w serialu „Skazanej”, gdzie miała grać u boku Agaty Kuleszy. Współpraca początkowo zapowiadała się pomyślnie.

– Byłam na castingu do „Skazanej”. W ogóle miałam tam grać. W ogóle ciekawe, że tam poszłam, się zestresowałam. Odegrałam ze dwie, trzy scenki i dostałam informację zwrotną, że „tak” – wspominała.

Mimo tego, finalnie nie otrzymała roli. Wszystko z powodu jej współpracy z Telewizją Polską. Sportsmenka była bowiem wówczas jurorką w programie rozrywkowym publicznego nadawcy. – Zostałam trochę pokrzywdzona. Ja nikogo tutaj nie obwiniam. Ale chodzi o to, że ja wtedy prowadziłam ten program „Dance, Dance, Dance” i to była wojna TVN przeciwko TVP. To słabe było – mówiła Joanna Jędrzejczyk.

W trakcie dalszej rozmowy była zawodniczka MMA podkreśliła, że owa sytuacja była dla niej bolesna, gdyż starała się być „ponad podziałami”. Zaskoczyło ją jednak to, że świat mediów jest tak drastycznie podzielony na konkurujące ze sobą frakcje.

– Zobaczcie, jak sytuacja polityczna wpływa na nas, szarych ludzi. Są straszne podziały. A ja tego nie chcę. Ja chcę być ponad tym. To było przykre, że albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. No to szkoda, bo ja nie jestem osobą stricte z telewizora, ani która pracuje na stałe w jednej z telewizji, ale lubię pracę z kamerą. Może ja nie mam umiejętności, facjaty do tego, żeby grać w telewizji — podsumowała.

