Zenon Martyniuk wydał nowy teledysk. Główną bohaterką jest jego żona Danuta

Danuta i Zenon Martyniuk pobrali się w lutym 1989 roku w Bielsku Podlaskim. Lider zespołu Akcent zadedykował swojej ukochanej „Sonet dla miłości”. Mają syna Daniela i wnuczkę Laurę. W 1994 roku przeprowadzili się z Bielska Podlaskiego do Białegostoku, a potem Grabówki.

Teraz Martyniukowie obchodzą 35. rocznicę ślubu i z tej okazji lider zespołu Akcent, znanego z hitów takich jak „Przez twe oczy”, „Przekorny los” czy „Życie to są chwile”, wydał singiel „Będę zawsze tam gdzie Ty”. Utwór wraz z teledyskiem miał premierę w niedzielę 4 lutego i szybko przyciągnął tysiące fanów discopolowca, ale też jego żony, która jest główną bohaterką wideoklipu.

Danuta Martyniuk ma na sobie w teledysku trzy różne stylizacje. Prezentuje się w czerwonym sweterku i dżinsach, czarnej sukni z żółtym wzorem i czarnej sukience z golfem. Na szyi ma też naszyjnik ze swoim imieniem. Sceny nakręcone zostały podczas pobytu pary w Chicago. Na ekranie nie brakuje też ich pieska.

Metamorfoza Danuty Martyniuk

Żona Zenona Martyniuka w ostatnich latach nie stroni od mediów. W 2022 roku w wywiadzie dla „Pytania na Śniadanie” wyznała, że narzuciła sobie sporo dietetycznych ograniczeń, dzięki czemu schudła około 20 kilogramów. Wszystko przez hejterskie komentarze, które czytała na swój temat. – Czytałam nieprzychylne komentarze w internecie na mój temat, że jestem za gruba, że wyglądam jak mama Zenka... To mnie zmotywowało. Pomyślałam: o nie! Muszę coś zmienić – powiedziała.

Metamorfoza Danuty Martyniuk na tym się jednak nie skończyła. W kwietniu 2023 roku w tej samej śniadaniówce opowiedziała o operacji plastycznej nosa, jaka została u niej przeprowadzona. Przyznała jednak, że nie był to zabieg tylko kosmetyczny – od wielu lat zmagała się z krzywą przegrodą. Żona artysty zapowiedziała wtedy, że szykuje się do kolejnej operacji plastycznej. We wrześniu tego samego roku miała przejść lifting twarzy. – Na początku września czeka mnie operacyjny lifting twarzy. To poważny zabieg, który wymaga przygotowania, by potem człowiek mógł szybko wrócić do formy, jako wykwalifikowana pielęgniarka wiem jakie to ważne – powiedziała, przyznając, że jest już w trakcie mezoterapii. – Żeby efekt tego liftingu wyglądał naturalnie, muszę wzmacniać skórę – wyjaśniała.

Galeria:

Danuta Martyniuk, żona Zenona Martyniuka, lidera zespołu AkcentCzytaj też:

Po aferze w Zakopanem, Daniel Martyniuk ogłasza start kariery muzycznej! Jest pierwsza piosenkaCzytaj też:

Zapadła decyzja odnośnie „Sprawy dla reportera”. Elżbieta Jaworowicz znika z TVP?