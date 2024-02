Aleksandra Żuraw urodziła drugą córkę. Pokazała wzruszające nagranie

Aleksandra Żuraw była uczestniczką 4. edycji „Top Model”, gdzie zajęła szóste miejsce. Po tym, jak zakończyła przygodę w show zdradziła trudne kulisy pracy na planie programu. Założyła kanał na YouTube, który ma 454 tysięcy subskrybentów. Już od roku influencerka nie publikuje treści w serwisie, a do komunikacji z fanami wybiera raczej TikTok lub Instagram, gdzie ma 351 tysięcy obserwujących.

Trudna przeszłość Aleksandry Żuraw

Żuraw zjednała sobie spore grono fanów, dzięki swojej otwartości. W sieci dzieli się opowieściami ze swojej trudnej przeszłości. Mówiła o tym, że jest dzieckiem ofiary gwałtu, że nie ma kontaktu z rodzicami, bo są Świadkami Jehowy, opowiadała o ich traumatycznym rozwodzie, pokazywała codzienne zmagania, chwile radości ale też smutku i rozpaczy. Nie ukrywała też, że zmaga się z depresją. O drugie dziecko starała się ze swoim partnerem od kilku lat. W grudniu 2022 roku poinformowała najpierw w sieci, że spodziewa się dziecka, a następnie, że poroniła ciążę.

– Wiele osób nie zrozumie tego, przez co przeszłam. Tego bólu. Tego, że płaczę za ciążą, która miała siedem tygodni. A ja przeżywam to tak mocno na przykład dlatego, że mam córkę, która ma cztery lata. I takie samo serduszko, które poszłam usłyszeć na wizycie lekarskiej, takie samo serduszko bije obok mnie, śpiąc, bawiąc się… Więc gdy idzie się na taką wizytę, wiedząc, że się to serduszko usłyszy, a go nie słychać, bo słychać tylko ciszę – mówiła. Zamieściła także nagranie z podpisem: „Chcemy cię pamiętać”.

Druga córka Oli Żuraw jest już na świecie!

W lipcu 2023 roku Aleksandra Żuraw poinformowała, że po raz kolejny jest w ciąży. Na początku ona i jej partner dowiedzieli się od lekarza, że urodzi im się synek, potem jednak okazało się, że dziecko to dziewczynka. Ich pierwsza pociecha Apolonia, została więc starszą siostrą. Nowinę o powiększeniu rodziny Aleksandra Żuraw przekazała za pośrednictwem nagrania na Instagramie. Widać na nim nowonarodzone dziecko. Dumna mama informuje w opisie, że maluch przyszedł na świat 2 lutego późnym wieczorem.

