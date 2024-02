Grubo ponad milion wyświetleń wywiadu Stanowskiego i Mazurka z Dudą. Jedna kwestia szczególnie zdenerwowała widzów

Krzysztof Stanowski przekonuje, że jego Kanał Zero będzie „kamieniem w bucie dużych mediów”. Projekt ruszył w czwartek 1 lutego, a my poznaliśmy „rozkład jazdy”, proponowany przez dziennikarza, niedawno pracującego jeszcze w Kanale Sportowym.

Od 7:00-9:30 codziennie na Kanale Zero prowadzony będzie „Poranek”. Potem ruszą programy jednego z autorów – w miniony czwartek był to cykl Tomasza Raczka „Zero Ekranowe”, w którym opowiadał o „Akademii Pana Kleksa”, „Chłopach” i netfliksowej „Griseldzie”. Następnie od 13:00 usłyszymy komentarz od jednego z współpracowników Stanowskiego, a od 17:00 nadawane będzie „pasmo popołudniowe”. W czwartek na YouTube pojawił się w tym czasie format „Gospodarcze Zero”, w którym Robert Gwiazdowski opowiadał o tym, jak dzisiejsza gospodarka różni się od tej sprzed lat. Po godzinie 20:00 nastaje „Godzina Zero” i jest to rozmowa takich dziennikarzy, jak Robert Mazurek, Rajmund Andrzejczak czy Sławomir Dębski ze znanymi ludźmi i politykami.

Andrzej Duda w Kanale Zero. Od wpadki po milionowe wyświetlenia

W piątek 2 lutego na YouTube pojawił się pierwszy wywiad w krótkiej historii projektu. Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek rozmawali z prezydentem Andrzejem Dudą. Już na początku Kanał Zero zaliczył wpadkę, bo doszło do opóźnienia emisji wywiadu, z czego na portalu X tłumaczył się sam Stanowski. „Będzie malutkie opóźnienie, walka z uploadem” – pisał. Wiadomo, że rozmowa nagrana została tego samego dnia w Pałacu Prezydenckim o godzinie 13:00.

Mimo tej wtopy, wywiad Stanowskiego i Mazurka z prezydentem Dudą bije rekordy oglądalności w sieci. Nagranie, które wrzucone zostało na YouTube o 20:30, już w sobotę, kolejnego dnia po godzinie 10:00, ma już ponad milion wyświetleń.

„Wywiad, jakiego nie zobaczycie nigdzie indziej” – opisują założyciele Kanału Zero. A co myślą o wywiadzie internauci?

Wiele uwag tych, którzy obejrzeli rozmowę dotyczy sposobu prowadzenia wywiadu przez Roberta Mazurka. „Ciężko się ogląda jak Robert Mazurek nigdy nie daje dokończyć”; „Ten stres podczas słuchania tego wywiadu wynikający z tego, ze zaraz Pan Mazurek przerwie odpowiedź”; „Stano pogadaj z Robertem żeby nie wcinał się rozmówcy w każde zdanie. Super wywiad”; „Każdy wywiad prowadzony lub współprowadzony przez Mazurka wygląda podobnie – zadaje pytanie, w połowie przerywa i zadaje kolejne, w połowie przerywa i wraca do poprzedniego, w połowie przerywa i zadaje kolejne”; „Mazurek przestań PRZERYWAĆ WYPOWIEDZ, bo to jest tragedia” – to komentarze, które na YouTube zebrały najwięcej „lajków”.

Wielu odbiorców uważa nawet, że wywiad byłby ciekawszy, bez obecności na nim Roberta Mazurka, ponieważ byłyby wtedy zadawane pytania „dla zwykłych obywateli, bez wchodzenia w kruczki prawne”.

Ogólny odbiór całej rozmowy jest jednak raczej pozytywny. „Nikt, nigdy w historii polskiego dziennikarstwa nie przeprowadził takiej rozmowy z głową państwa. Bez konwenansów, ale z szacunkiem, ostro, ale bez zbędnej egzaltacji, która kazałaby udowadniać, że dziennikarz musi wyjść zwycięsko z rozmowy. Szacunek, podziw”; „Niezależne od poglądów co do rozmówcy – wywiad bardzo dobry. Dobrze widzieć wreszcie słuchanie ze zrozumieniem po stronie zadających pytania i w ogóle umiejętność słuchania”; „Bez sztucznej propagandy i ustawionych pytań, SUPER”; „Oprócz tego że Mazurek przerywał wypowiedź Prezydenta, to jest super rozmowa. Grillujecie Panowie pierwszorzędnie” – piszą internauci zarówno pod wideo na YouTube jak i profilu Kanału Zero na Facebooku.

