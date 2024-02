Dagmara Kaźmierska w „Tańcu z Gwiazdami”. Powiedziała, co myśli o nazywaniu jej „patologią”

W 14. edycji „Taniec z Gwiazdami” w jury obok Iwony Pavlović zasiadają nowi sędziowie: aktorka Ewa Kasprzyk, tancerz i choreograf, doskonale znany z poprzednich edycji – Rafał Maserak oraz tancerz i choreograf na stałe współpracujący z Teatrem Wielkim – Tomasz Jan Wygoda.

Do udziału w programie zaproszeni przez stację zostali: Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Julia „Maffashion” Kuczyńska, Anita Sokołowska, Dagmara Kaźmierska, Beata Olga Kowalska, Filip Chajzer, Maciej Musiał, Kamil Baleja, Krzysztof Szczepaniak, Adam Kszczot i Aleksander Mackiewicz. Program prowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

Zaproszenie do udziału w tanecznym show Dagmary Kaźmierskiej, znanej z „Królowych życia”, wzbudziło wśród widzów flagowego programu stacji TVN niemałe emocje. W formacie TTV opływające w luksusy życie celebrytki było przez kilkanaście lat śledzone przez ekipę telewizyjną. W tym czasie zżyli się z nią widzowie, którzy chętnie oglądali poczynania celebrytki i jej przyjaciół – Jacka oraz Edzi.

Dzięki formatowi TTV Kaźmierska zyskała rozpoznawalność i zjednała sobie całą masę fanów – jej profil na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Trudno się zatem dziwić, że Polsat chciał wykorzystać ten potencjał i zaangażował ją w kolejne formaty. Oprócz „Tańca z Gwiazdami” Kaźmierską zobaczymy też w nowym show „Dagmara szuka męża” na Polsat Cafe, gdzie wystąpi ze swoim synem Conanem i przyjacielem Jackiem.

Dagmara Kaźmierska w „Tańcu z Gwiazdami”. Odniosła się do hejterów

Widzowie „Tańca z Gwiazdami” mają jednak do jej pojawienia się w programie dużo zatrzeżeń.

„Serio? Widać że to już nie jest taniec z gwiazdami a przypadkowymi pseudocelebrytami...brak słów”; „Świat zszedł na psy co za chore czasy”; „Wstyd promować taką osobę. Zniszczyła życie tylu ludziom na całe życie i jeszcze się tym chwali na prawo i na lewo. Poziom w sumie tej osoby jest tak niski, a raczej ujemny jak organizatorów tego programu”; „No naprawdę już nie mają kogo brać do udziału w tym programie” – piszą internauci, komentując decyzję produkcji.

Tymczasem Kaźmierska zdaje się nie przejmować krytyką. W rozmowie z Pudelkiem żartowała, że nikt nie przekręca w tego typu komentarzach jej nazwiska.

– Ludzie, którzy mnie tak określają, nie mają tak naprawdę pojęcia, co to jest patologia. Muszą się głębiej w ten termin po prostu wdrążyć. Tyle co na mniej pomyj się wylało przez tyle lat, jakby się uodporniłam – stwierdziła. Podkreśliła też, że absolutnie „nie uważa się za patologię”. – Kochani, to wy stoicie pod sceną i komentujecie tą patologię, a nie patologia was – ucięła celebrytka.

Burzliwa przeszłość Dagmary Kaźmierskiej

Dagmara Kaźmierska ma za sobą kontrowersyjną przeszłość – spędziła 14 miesięcy w więzieniu w związku z prowadzeniem agencji towarzyskiej w Kłodzku. W 2009 roku sprawą zajęła się policja i prokuratura. „Od 2006 roku przestępcza działalność oskarżonej przyjęła formę zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez nią, w skład której wchodziły cztery inne osoby – formalnie i nieformalnie zatrudnione przez oskarżoną” – pisała Prokuratura Okręgowa w Świdnicy. Obecnie prowadzi swój butik Viva La Queen z luksusowymi, drogimi ubraniami i dodatkami. Sklep mieści się w Kudowie-Zdroju. Ma syna Conana, który studiuje medycynę.

