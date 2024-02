„Rolnik szuka żony”. Jessica Miemiec pojawi się w kontrowersyjnym show Polsatu

Przypomnijmy, Jessicę Miemiec widzowie poznali w 5. edycji popularnego programu Telewizji Polskiej. Kobieta zabiegała o względy Krzysztofa. Ten od początku miał wątpliwości, czy nadaje się ona na gospodarstwo, jednak postanowił zaryzykować ze względu na jej rozbrajającą bezpośredniość. Już w programie zapowiadała, że planuje otworzyć własną szkołę kosmetyczną. Niestety Jessice Miemiec nie udało się rozkochać w sobie rolnika i wróciła do domu. Nie daje jednak o sobie zapomnieć.

Po „Rolnik szuka żony” kobietę oglądać mogliśmy między innymi w „Pytaniu na śniadanie”, „Jak matka z córką” czy serialu „19+”. We wrześniu 2022 roku rolniczka ogłosiła, że pojawi się w kontrowersyjnym show „Magia nagości”, a teraz zobaczymy ją w innym kontrowersyjnym show – „Grach małżeńskich” na Polsat Cafe.

Jessica Miemiec z „Rolnik szuka żony pojawi się w „Grach małżeńskich”

W opisie programu czytamy, że to jedyne show, w którym „żony zachęcają swoich mężów do flirtu z inną kobietą”. „Jak daleko pozwolą im się posunąć? Czy nie będą zazdrosne kiedy mężczyzna ich życia będzie podrywał obcą dziewczynę? Do czego zdolne są singielki, które chcą zdobyć partnera i wygrać program?” – podaje stacja. W „Grze małżeńskiej” singielka spotyka się po kolei z trzema mężczyznami na randce, w domu każdego z nich. Dwóch panów jest żonatych, a jeden jest kawalerem. Zadaniem bohaterki programu jest wskazanie tego, który jest singlem.

Celebrytka ogłosiła swój udział w programie w poście na Instagramie. „Kochani zapraszam do oglądania »Gier małżeńskich« z moim udziałem. Jest to odcinek 159!” – napisała.

