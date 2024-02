Piotr Gąsowski wyznał, dlaczego wrócił do Polsatu. Wspomniał o pieniądzach

Dokładnie rok temu wybuchła burza wokół programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Wówczas opinię publiczną zelektryzowała decyzja nowo powołanego dyrektora programowego Edwarda Miszczaka, który zwolnił z funkcji jurorki Katarzynę Skrzynecką. Niedługo później Piotr Gąsowski ogłosił, że solidarnie z bliską koleżanką odchodzi z show.

Oboje otwarcie okazywali swoje wzburzenie całą sytuacją. Po tym, jak pożegnali się z programem, nie szczędzili produkcji przykrych słów i „lajkowali” negatywne komentarze widzów dotyczące show w mediach społecznościowych. Potem zaczęli wspólnie prowadzić „Kabaretowe przeboje” na kanale Zoom TV. Choć nic nie wskazywało na to, że mieliby wrócić do Polsatu, zachęciła ich nowa edycja formatu „Twoja twarz brzmi znajomo”, za co już zostali skrytykowani przez internautów, wypominających im hipokryzję.

Skrzynecka i Gąsowski o powrocie do Polsatu

Finalnie okazało się, że Katarzyna Skrzynecka ponownie stanie na scenie i będzie bawiła widzów swoim talentem wokalnym oraz aktorskim jako uczestniczka. Z kolei Piotr Gąsowski wcieli się w rolę jurora, a nie tak jak wcześniej prowadzącego show. Aktor zajmie miejsce u boku Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego.

Teraz z powodu promocji formatu, przybyli na ramówkę Polsatu, która odbyła się w czwartek 1 lutego. Mogli tam po raz pierwszy publicznie odnieść się do kwestii swojego powrotu do stacji. Aktorka ze sceny oświadczyła, że rywalizacja w programie nie będzie „walką o złote kalesony”, ale piękną przygodą wypełnioną wzruszającymi momentami. Z kolei kiedy prowadzący wydarzenie przedstawili widzom skład jury, głos zabrał Piotr Gąsowski.

– Przede wszystkim, będę łagodnym jurorem. Bardzo się cieszę, choć to mało powiedziane, bo jestem wzruszony... Będę czyhał na wasze potknięcia, bo jak ja mogę oceniać was, mistrzów? Pytacie często, dlaczego wróciłem. Wróciłem z sentymentu, z radości i – nie ukrywajmy – dla pieniędzy. Powiem wam, ile mam za edycję. Mieć 1/10 tego, co ma Maciej Dowbor, naprawdę wystarcza — zażartował aktor.

Maciej Dowbor nie przejął się żartem kolegi. Wraz z Maćkiem Rockiem ogłosił jedynie, że po raz pierwszy w historii programu widzowie będą uczestniczyli w wyborze zwycięzcy show „Twoja twarz brzmi znajomo”. – Tego bardzo chcieliście, widzowie, przez lata pisaliście, że chcielibyście mieć wpływ na ostateczny wynik programu. I tak będzie w tym roku! Ale zanim nasi uczestnicy dojdą do wielkiego finału, o wszystkim będą decydowali jurorzy – poinformowali.

