Maffashion zachwyciła na ramówce Polsatu. Odsłoniła nogi

W czwartkowy poranek 1 lutego odbyła się wiosenna ramówka telewizji Polsat. Wśród osób pozujących na ściance znalazła się tym razem również Julia Kuczyńska, czyli Maffashion, która będzie jedną z największych gwiazd nadchodzącej edycji „Tańca z gwiazdami”. Influencerka pojawiła się na wydarzeniu w wyszukanej sukience mini.

Julia Kuczyńska na ramówce Polsatu

Już w niedzielny wieczór 3 marca odbędzie się pierwszy odcinek najnowszej edycji tanecznego show Polsatu. Nadchodząca seria zapowiadana jest jako „najbardziej gwiazdorska od lat”, ze względu na to, jakie nazwiska będą ze sobą rywalizować na parkiecie. Wśród nich znajdą się m.in. Filip Chajzer, Maciej Musiał, Roksana Węgiel, Anita Sokołowska czy Dagmara Kazimierska, której udział w show wywołał wielkie kontrowersje.

Wiele osób z kolei trzyma kciuki za Maffashion, która niejednokrotnie na swoim Instagramie pokazywała, jak tańczy i zachwycała swoimi ruchami internautów. Influencerka nie ukrywa jednak, że się stresuje, ponieważ nie ma żadnego doświadczenia w tańcu klasycznym oraz w parze. Równocześnie ma nadzieję, że przez jej hobby widzowie nie będą mieli co do niej wygórowanych oczekiwań.

– Ta ramówka Polsatu, to moja pierwsza ramówka w życiu. Jestem podekscytowana, zdenerwowana i „zajarana” równocześnie. (...) Ja wiem, że przez lata pokazywałam w sieci jak sobie „pląsam”. Wiecie, że kocham tańczyć, że jest to moje hobby i po prostu to robię sama dla siebie, ale chciałabym, żebyście wiedzieli, że to (...) nie ma nic wspólnego z nauką tańca profesjonalnego, nauką choreografii, pamięcią do kroków – mówiła na Instastory.

– Dodajmy, że „Taniec z gwiazdami” to jest show, program rozrywkowy, masa ludzi, widownia, nienaturalne warunki. To będą programy live. (...) Nie będę chciała nikogo zawieść, nie będę chciała okazać się gorsza, niż to, co mi pisaliście w komentarzach, to jakie mieliście wyobrażenia o moich umiejętnościach, zdolnościach – kontynuowała Maffashion.

W związku z promocją programu Julia Kuczyńska pojawiła się na ramówce Polsatu. Na to wydarzenie zdecydowała się założyć czarną, asymetryczną mini bez ramiączek z błyszczącego materiału z kwiatowymi aplikacjami 3D z tej samej tkaniny. Do tego dobrała ciemne buty na niebotycznych obcasach, które wyeksponowały jej szczupłe nogi. Jej look zachwycił internautów. W komentarzach pod postem stacji czytamy: „Klasa”, „Kobieta rakieta”, „Jak zwykle petarda” czy „Pięknie”.

