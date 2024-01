Michał Rachoń pozwał Krzysztofa Skibę. Sprawa zyskała zaskakujący finał

Kilka lat temu Michał Rachoń pozwał Krzysztofa Skibę za wpis, który ten opublikował w mediach społecznościowych. Po wielu latach batalii sądowej, w końcu znalazła ona swój koniec. Muzyk ujawnił w sieci szczegóły decyzji sądu.

Sprawa sądowa Michała Rachonia i Krzysztofa Skiby

Wszystko zaczęło się pięć lat temu, po śmierci Pawła Adamowicza. Wiadomo, że Krzysztof Skiba chętnie komentuje bieżące wydarzenia społeczno-polityczne i nie omieszkał zrobić to również tamtym razem. W swoich mediach społecznościowych zamieścił wówczas wpis dotyczący tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce podczas finału WOŚP w Gdańsku i uderzył w Jacka Kurskiego oraz TVP.

„Uważam, że to nie Owsiak powinien podać się do dymisji tylko szef TVP Jacek Kurski, odpowiedzialny za bezpardonowe ataki i szczucie na prezydenta Pawła Adamowicza. Napastliwi „reporterzy”, tacy jak pan Sitek czy Rachoń spuszczeni ze smyczy przez Kurskiego są moralnie odpowiedzialni za ten polityczny mord. Oszustwa propagandy PiS, takie jak twierdzenie, że Adamowicz reprezentuje niemieckie interesy, jest złodziejem, zdrajcą itd. przygotowały podłoże psychologiczne do tego mordu. Prości ludzie nie rozróżniają propagandy od informacji. Nie rozumieją, że w walce politycznej stosuje się kłamstwa i pomówienia. Urobieni takim przekazem mogą, jak widać, posunąć się nawet do zbrodniczych czynów” – pisał Krzysztof Skiba.

Michał Rachoń poczuł się urażony tym wpisem, dlatego skierował przeciwko liderowi Big Cyc prywatny akt oskarżenia. Po pięciu latach batalii, sprawa znalazła swój finał. Poinformował o nim Krzysztof Skiba w niedzielę 30 stycznia na Instagramie. Trzeba przyznać, że takiego zakończenia chyba nikt się nie spodziewał.

„Tej informacji nie usłyszycie w TV Republika. Po pięciu latach procesowania się ze mną, ciągania po salach sądowych, przedłużających się zeznań świadków, gwiazda TVPiS i TV Republika – Michał Rachoń złożył broń. Dziś, podczas kolejnej rozprawy w Sądzie Rejonowym w Warszawie, jego pełnomocnik prawny, złożył pismo dotyczące oddalenia oskarżenia z powództwa prywatnego i poprosił Sąd o umorzenie sprawy. To coś w rodzaju mojej wygranej przez walkowera” – ujawnił muzyk.

W dalszej części swojego wpisu Krzysztof Skiba poinformował, że proces w tej sprawie wytoczył mu też Jacek Kurski, były redaktor stacji Łukasz Sitek, a także TVP. „Procesy z TVP i Jackiem Kurskim wygrałem w Sądach w Warszawie i Gdańsku. Proces z Sitkiem został przez sąd w Wejherowie umorzony z powodu błędów formalnych popełnionych przez oskarżyciela” — poinformował.

Najdłuższym procesem okazał się ten z Michałem Rachoniem, bo – jak zdradził Skiba – „wielu świadków Rachonia nie przychodziło na rozprawy, albo chorowali, albo nie mieli czasu stąd przedłużający się przewód sądowy”. W końcu jednak i ta sprawa znalazła swój finał.

Skiba dodał, że według niego cały proces „nie służył obronie dobrego imienia wskazanych osób”, tylko był „elementem zastraszania społeczeństwa i sposobem na uciszenie debaty publicznej po makabrycznym mordzie dokonanym przez fanatyka politycznego”. Swój wpis zakończył słowami: „Polska wraca do normalności, a kłamcy i hejterzy już nie pracują w mediach publicznych”.

