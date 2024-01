Ile Katarzyna Dowbor ma emerytury? Ujawniła kwotę od ZUS-u

W maju 2023 roku wszyscy widzowie Polsatu doznali szoku, gdy dowiedzieli się, że Edward Miszczak postanowił „pożegnać” Katarzynę Dowbor. Tym samym dziennikarka straciła pracę w programie „Nasz Nowy Dom”, którego gospodynią była od 10 lat. Od minionego weekendu fani Katarzyny Dowbor znów mogą ją oglądać regularnie w telewizji – prowadzi, w parze z Filipem Antonowiczem „Pytanie na Śniadanie” na antenie TVP.

Katarzyna Dowbor ma za sobą ogromnie bogatą karierę. Debiutowała w Programie III Polskiego Radia w 1982 roku. Od 1983 do 2013 roku współpracowała z Telewizją Polską – na początku tworzyła felietony emitowane w programie „Pegaz”, realizowała filmy dokumentalne z Ewą Błaszczyk, Michałem Bajorem czy Krzysztofem Kolbergerem. Niedługo później zadebiutowała jako konferansjerka, potem była spikerką TVP oraz prezenterką i prowadzącą takie formaty, jak „Apetyt na zdrowie”, „Pytanie na Śniadanie” czy „Ogrodowa Dowborowa”.

Dowbor nie odmawiała także ról w filmach i serialach. Oglądać mogliśmy ją w „Komedii małżeńskiej”, „Na dobre i na złe” czy „Dużej przerwie”. Po zwolnieniu z „Nasz Nowy Dom” dziennikarka rozpoczęła współpracę z Canal+ Domo, gdzie rozpoczęła cykl „Dowborowa od nowa”.

Katarzyna Dowbor nie narzeka na niską emeryturę

Katarzyna Dowbor póki co nie zamierza rezygnować z pracy, jednak, jak przyznała w rozmowie z „Super Expressem”, nie narzeka na wysokość swojej emerytury.

– Pracowałam na etacie przez 30 lat w państwowej firmie, więc ja odkładałam składki i mam emeryturę. Może ona nie jest jakaś bardzo wysoka, ale nie jest też bardzo niska. Ja spokojnie... nie narzekam – podkreśliła.

Okazuje się, że Katarzyna Dowbor może liczyć na comiesięczne wypłaty z ZUS-u w wysokości około 4 tys. złotych. W porównaniu do innych gwiazd, jest to bardzo duża suma. Elżbieta Zapędowska otrzymuje tyle w ciągu kwartału, a Marek Piekarczyk musiałby czekać na nią ponad 37 lat (jego emerytura to 7,77 zł miesięcznie).

