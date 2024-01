Izabela Janachowska komentuje doniesienia o utracie pracy. Jej słowa nie pozostawiają wątpliwości

Choć Izabela Janachowska zaczynała swoją karierę w show-biznesie jako tancerka w „Tańcu z gwiazdami”, jej dalsze losy związały się z zupełnie inną dziedziną. Po ślubie z Krzysztofem Jabłońskim, który odbył się w 2014 roku, została bowiem ślubną ekspertką, która ma własny salon sukien ślubnych, rozbudowanego bloga oraz kanał na YouTubie, a także program w telewizji Polsat. Teraz media obiegła informacja, że ma ją zastąpić inna prezenterka.

Izabela Janachowska o utracie pracy w Polsacie

Przez wiele lat Izabela Janachowska była związana ze stacją TVN, gdzie prowadziła programy „I nie opuszczę cię aż do ślubu”, a następnie „W czym do ślubu?”. W 2021 roku ogłosiła jednak, że kończy współpracę z tą telewizją i przechodzi do konkurencji. W Polsacie od razu zaczęła współprowadzić show „Taniec z gwiazdami”, a także zadebiutowała z produkcją „Ślubne pogotowie”, której ostatni sezon widzowie oglądali jesienią 2023 roku.

Choć nic nie wskazywało na to, by Izabeli Janachowskiej zabrakło w nadchodzącej serii tanecznego programu Polsatu, ogłosiła, że rezygnuje z prowadzenia go, ponieważ jest w żałobie – niedawno zmarła jej ukochana mama. Teraz „ShowNews” podał, że ślubna ekspertka ma też zniknąć ze „Ślubnego pogotowia”.

– Izabela Janachowska już nie będzie prowadzić „Ślubnego pogotowia”. Jej akcje w stacji ogólnie spadały od jakiegoś czasu. Jeśli zapadnie decyzja, że program zostanie na antenie, dostanie go ktoś inny. Za kulisami mówi się, że będzie to Paulina Sykut-Jeżyna – podał informator serwisu.

My postanowiliśmy sprawdzić te informacje u źródła i skontaktowaliśmy się z Izabelą Janachowską. W odpowiedzi na nasze zapytanie, krótko odparła: „Szkoda mi energii na komentowanie takich bzdur”. Wszystko wskazuje w takim razie na to, że fani jej ślubnego formatu mogą być spokojni.

