Jurek Owsiak wybuchł na konferencji WOŚP. „Nic wam z tego nie przyjdzie”

Wolontariusze w całej Polsce zbierają w tym roku pieniądze na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc dla pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. Cała zbiórka sprawnie przebiega i do godziny 20:00 zebrano już ponad 100 milionów na rzecz WOŚP. Doszło jednak do dwóch niecodziennych sytuacji.

Jurek Owsiak wybuchł na konferencji

Podczas zorganizowanej konferencji prasowej Jerzy Owsiak przypomniał, że WOŚP opiera się m.in. na medialności, po czym zaznaczył, że tegoroczny finał akcji jest wyjątkowy, bo relację z wydarzenia pokazuje również TVP po ośmiu latach przerwy. Poza tym przekazał, że w dniu finału ktoś w Krakowie wrzucił jednorazowo 100 tys. złotych do puszki.

Działacz charytatywny następnie stwierdził, że zbiórki na rzecz fundacji przebiegają w bezpieczny sposób, jednak równocześnie wspomniał o incydencie w Olsztynie. To właśnie tam w sobotę ktoś ukradł ze sklepu skarbonkę. W związku z tym Jerzy Owsiak na konferencji zwrócił się do złodziei.

Hej, oddajcie skarbonkę, którą rąbnęliście ze sklepu! Oddajcie skarbonkę, nic wam z tego nie przyjdzie. Ale to jeden, jedyny wyjątek, a 120 tys. wolontariuszy robi superrobotę, za co im dziękujemy! – powiedział Jerzy Owsiak.

Radio Olsztyn dowiedziało się od sierżant sztabowej Beaty Szydłowskiej z lidzbarskiej policji, że funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie ze sklepowego monitoringu w Ornecie pod Olsztynem, gdzie miało dojść do kradzieży puszki WOŚP. Skarbonkę zabrał mężczyzna i obecnie policjanci próbują ustalić jego personalia, by móc go aresztować. Pracownicy sklepu podali, że w skradzionej puszcze było ponad 1 tys. złotych.

