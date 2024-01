Anna Mucha w kontrowersyjnej stylizacji promuje program o drag queens. Fani podzieleni

Jeszcze kilka dni temu Anna Mucha przebywała na zagranicznym odpoczynku, jednak od razu po powrocie rzuciła się w wir pracy i wybrała się do śniadaniówki TVN, gdzie – jako przyszła jurorka – opowiadała o nadchodzącym show. Na tą okazję wybrała specjalną stylizację. Jej oryginalny look momentalnie przykuwał wzrok.

Anna Mucha w szokującej stylizacji

Od wielu miesięcy w mediach pojawiają się pogłoski na temat nadchodzącego programu pt. „Drag Me Out”. W tym głośnym formacie sześciu przedstawicieli show-biznesu połączy się w pary z mentorkami, by rywalizować o stworzenie najlepszych transformacji i występów scenicznych. Nie jest tajemnicą, że władze stacji mają nadzieję, iż spektakularnie show przyciągnie wielu widzów przed ekrany. – Chcemy przybliżyć naszym widzom fenomen Drag Queen i ugruntować pozycję TVN jako stacji progresywnej – mówiła Lidia Kazen.

Wiadomo, że gospodynią show TVN-u zostanie Mery Spolsky, zaś od dawna w mediach pojawiały się pogłoski, że w jury programu znajdą się Anna Mucha, Andrzej Seweryn oraz Michał Szpak. Teraz ta informacja została oficjalnie potwierdzona, gdyż artyści w niedzielny poranek 28 stycznia pojawili się w „Dzień Dobry TVN”. Choć wokalista zdecydował się na szerokie dzwony i buty na obcasie, a aktor do czarnej marynarki oraz koszuli dobrał kolorowe skarpetki, to bez wątpienia na pierwszy plan wysuwała się właśnie stylizacja aktorki znanej z „M jak miłość”.

Anna Mucha zdecydowała się na mocne połączenie kolorów. Przed studiem śniadaniówki pozowała do zdjęć fotoreporterom ubrana w czerwony, długi, lateksowy płaszcz, spod którego wystawała podobna koszula, a także w wielkich okularach, złotej biżuterii oraz rękawiczkach, na których przykleiła serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uwagę przykuwały buty w kolorze morskim na oryginalnym obcasie. Kiedy zrzuciła okrycie, jej look wywołał jeszcze większe zaskoczenie. Okazało się bowiem, że to nie jest zwykłe obuwie, a „leginso-kozaki” czy „rajtuzo-buty”, do których dobrała złoty top.

W trakcie rozmowy Anna Mucha zdradziła, jaką będzie jurorką. Stwierdziła, że choć zawsze zwracała uwagę na osobowość i charyzmę, to tym razem musi zmienić kierunek ocen, ponieważ każdy z uczestników prezentuje ogromną dawkę osobowości i pasji. Dodała, że jako srogi juror będzie zwracać większą uwagę na szczegóły i perfekcjonizm.

Warto dodać, że jej look spotkał się z mieszanymi opiniami. W komentarzach na Instagramie czytamy: „Jaka porażka” czy „Mucha jak z taniego kiepskiego kabaretu”, ale także „I to jest obłędnie piękna kobieta! Szał”, „Anno, boska jesteś! Ja chcę taką złotą bluzkę” oraz „Pani Aniu! Jaka stylówka! MEGA”.

