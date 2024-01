Gigi Hadid i Bradley Cooper są parą! Przyłapano ich w jednoznacznej sytuacji

Plotki o romansie Bradleya Coopera i Gigi Hadid krążyły w mediach od kilku miesięcy. Choć widywano ich na różnych spotkaniach czy kolacjach, nigdy publicznie nie okazywali sobie czułości, więc wiele osób twierdziło, że są wyłącznie bliskimi przyjaciółmi.

Faktem jest, że niedawno wybrali się na spektakl „Danny and the Deep Blue Sea” w jednym z nowojorskich teatrów, a także odwiedzili klub nocny. Pod koniec 2023 roku media z kolei pisały o tym, że aktor nabył posiadłość znajdującą się zaraz obok rodzinnej farmy Hadid. Teraz okazało się, że razem wybrali się do Londynu. Tam fotoreporterzy uwiecznili ich podczas romantycznej sytuacji.

Bradley Cooper i Gigi Hadid w Londynie

Mimo tego, że Gigi Hadid jest młodsza od Bradleya Coopera dokładnie o 20 lat, różnica wieku zupełnie im nie przeszkadza. Jakiś czas temu magazyn „People” podawał: „Gigi od pewnego czasu miała pewną słabość do Coopera. Mają pewne wspólne zainteresowania, więc jest możliwe, że to się rozwinie. Na razie wydaje się to bardzo niezobowiązujące, ale oboje mają dzieci, wielkie kariery, zajęte życie i rozumieją, jakie jest życie w tych kręgach. To jest urocze... i jest pewne przyciąganie”.

Teraz wydaje się, że ich znajomość weszła na wyższy poziom i już nie mają potrzeby ukrywania swojej relacji. Można dojść do takich wniosków patrząc na ich najnowsze zdjęcia. Otóż modelka i aktor zostali sfotografowani podczas wspólnego spaceru w Londynie. Na ujęciach widać, że nie szczędzili sobie czułości. Po raz pierwszy trzymali się za ręce publicznie, czym potwierdzili plotki dotyczące ich związku.

Warto dodać, że podobno za kulisami poznania Bradleya Coopera z Gigi Hadid stoi była partnerka aktora i matka jego dziecka, Irina Shayk. – Gigi poznała Bradleya dzięki Irinie i ich wspólnym przyjaciołom z branży. Gigi i Irina były blisko przez lata, ponieważ razem pracowały – powiedział podobno informator „The Messenger”. Jak dowiedział się portal, zakochanych zbliżyło do siebie rodzicielstwo – podczas pierwszej randki mieli dużo rozmawiać o swoich córkach.

