To już oficjalne! Filip Chajzer zadebiutuje w programie Polsatu

Ostatni rok był wyjątkowo burzliwy dla Filipa Chajzera. Ze względu na problemy zdrowotne, dziennikarz najpierw miał przerwy w prowadzeniu „Dzień Dobry TVN”, później nie został zwolniony wraz z pozostałymi prowadzącymi, lecz szukał balansu w życiu, aż w końcu podjął współpracę z Radiem Zet. Planowana jedna audycja w tygodniu oraz sonda, która ukazała się w jego mediach społecznościowych, zostały uznane za działalność konkurencyjną i złamanie zapisów umowy z TVN. Po tym epizodzie odszedł ze stacji i układał sobie życie z dala od telewizji. Aż do teraz.

Filip Chajzer w Polsacie

Już kilka tygodni temu w mediach pojawiły się pogłoski, jakoby Edward Miszczak chciał ściągnąć do telewizji Polsat Filipa Chajzera, gdyż nie jest tajemnicą, że obaj panowie darzą się sympatią. Były prowadzący „Dzień Dobry TVN” ma podobno zostać gospodarzem kultowego teleturnieju, który niegdyś prowadził jego ojciec, Zygmunt Chajzer. „Idź na całość” był emitowany w latach 1997-2001 i cieszył się dużą popularnością, a teraz ma zostać odświeżony.

Co więcej, równocześnie Filip Chajzer miał wystąpić w najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami”, która ma być „najbardziej gwiazdorską serią od lat”. Teraz jedna z tych informacji się potwierdziła – otóż w czwartek 25 stycznia w mediach społecznościowych ogłoszono, że prezenter ma się w tym roku zmierzyć z innymi celebrytami na parkiecie.

Ujawniamy kolejnego uczestnika. W marcu na parkiecie „Tańca z gwiazdami” zobaczycie znanego z niezwykłej energii i charyzmy Filipa Chajzera. Dziennikarz, prezenter telewizyjny oraz radiowy. Prowadził programy takie jak „Big Brother”, czy „Dzień Dobry TVN”. Filip, powodzenia w 14. edycji „Tańca z gwiazdami”! Widzimy się w Polsacie – czytamy w poście opublikowanym przez produkcję tanecznego show.

Pod owym wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów. Co istotne, w większości w pozytywny sposób wypowiadają się oni o udziale prezentera w show. Czytamy: „To super wieści”, „Kurde, ta edycja ma rzeczywiście znane osoby. Zapowiada się naprawdę taniec z gwiazdami”, „Bardzo się cieszę, że znowu zobaczę Filipa na wizji. Bardzo mi go brakowało”, „O matko, dla tego Pana będę oglądać! Bardzo go lubię”, „Ale super! Same fajne osoby. To będzie ciekawa edycja”, „Powodzenia życzę Filipowi i trzymam kciuki” czy „Filip, ale genialnie! Niesamowity człowiek. Edycja zapowiada się wybornie”.

