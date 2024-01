„Czy ja tracę zmysły?”. Krystyna Janda o „innym gatunku” ludzi. Dostało się też prezydentowi

Krystyna Janda przez cały okres rządów Prawa i Sprawiedliwości ostro komentowała działania polityków tej partii i prezydenta Andrzeja Dudy. W czwartek 25 stycznia 71-letnia aktorka i dyrektorka „Och-Teatru” w Warszawie gościła w programie Onet Rano, gdzie pytana była o to, co myśli o „rozliczaniu” rządów PiS.

– Uważam, że ci, którzy popełnili przestępstwa, powinni być z tych przestępstw rozliczeni. Nie jestem jednak za rozliczeniem generalnym z ludźmi, którzy nie popełnili przestępstw – powiedziała i doprecyzowała, że chodzi jej o rozliczenie „funkcjonariuszy państwa, partii i osób, które zarządzały naszym majątkiem narodowym i popełniły przestępstwa”.

Aktorka powiedziała też, co myśli o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości. – Poznaliśmy się od nie najlepszej strony. Musimy uczyć się z tym żyć, żyć w przyjaźni, z tymi którzy myślą i czują inaczej niż my – oceniła.

Krystyna Janda, mówi że prezydent Andrzej Duda jest „na usługach partii”

Głównym jednak tematem, poruszonym w kontekście polityki w trakcie wywiadu Jandy w Onet Rano, było zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, prawomocnie skazanych na dwa lata więzienia polityków PiS. Jak mówiła aktorka, przerazi ją tłum, zgromadzony przed aresztem, który skandował hasła takie jak „chwała bohaterom”. – Zmroziło mnie. Ja powoli już tego nie rozumiem. Nie wiem, czy to starość, czy ja tracę zmysły. Co ci ludzie sobie myślą, gdzie są te racje, argumenty, które ich przekonały. Patrzę jak na inny gatunek istnienia – stwierdziła.

Według Jandy „komisje, które powstały, dostarczą nam wielu winnych”. – Jak zachowa się prezydent, który wyraźnie jest na usługi partii? Ja nie mogę zrozumieć jego decyzji, kto mu doradza, kto za tym stoi. Po tej zmianie wystarczyłaby dobra wola, żeby to wszystko poszło sprawnie i żebyśmy wszyscy mieli do niego zaufanie, ale on niestety zawiódł zaufanie na samym początku – oceniła aktorka.

