Jan Tomaszewski reaguje na zwolnienie ciężarnej córki z „PnŚ”. „Wszystko przemija, jak moja kariera”

W związku ze zmianami w Telewizji Polskiej, które zaczęły zachodzić już w połowie grudnia 2023 roku, pracę stracili nie tylko prezenterzy serwisów informacyjnych, ale też gospodarze znanych programów. Wymieniona została między innymi cała ekipa „Pytania na Śniadanie”, więc z pracą pożegnali się między innymi Ida Nowakowska, Anna Popek, Małgorzata Opczowska, Aleksander Sikora, Tomasz Kammel, Izabella Krzan czy Małgorzata Tomaszewska.

Ostatnia z prezenterek, w sierpniu 2023 roku ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Zwolnienie ze śniadaniowego formatu córki znanego bramkarza Jana Tomaszewskiego oburzyło między innymi Joannę Kurską, byłą szefową „Pytania na Śniadanie”.

„3 tygodnie przed datą porodu nielegalne władze TVP wyrzucają Małgorzatę Tomaszewską z pracy. To wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy. Tak wygląda państwo prawa i prawa kobiet według Tuska. Małgosiu, jesteśmy z Tobą” – napisała na Instagramie.

Jan Tomaszewski o zwolnieniu swojej ciężarnej córki z TVP

Na profilach w mediach społecznościowych „Pytania na Śniadanie” wciąż pojawiają się komentarze od widzów, którzy „chcą powrotu dawnych prowadzących”.

„Beznadziejne tematy i atmosfera od kiedy wyrzucono niezastąpionych, profesjonalnych prowadzących”; „Zeszło na psy! Odkąd następują zmiany, nie da się tego oglądać”; „Ja podziękuję. Nie ma w programie żadnej osoby którą znam i lubię”; „Dzień dobry TVN czyli badziewie+”; „Masakra, nie da się tego oglądać” – takie wpisy znaleźć można pod jednym z ostatnich postów na Facebooku programu. Pojawia się też cała masa głosów, że Małgorzata Tomaszewska była ulubioną prowadzącą widzów.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z Plejadą ojciec prezenterki Jan Tomaszewski. – Dla mnie najważniejsza jest teraz moja córka i narodziny wnuczki. Praca nie jest najważniejsza – dzisiaj jest, a jutro jej nie ma, różnie to bywa. Nie zagłębiam się w to, bo wszystko przemija, jak moja kariera. Obecnie interesuję się tylko tym, by poród przebiegł bez komplikacji i by córka była szczęśliwa – stwierdził.

