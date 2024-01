Katarzyna Cichopek zabrała głos po odejściu z „PnŚ”. „Jest mi dobrze”

Katarzyna Cichopek ma za sobą wiele zawodowych przygód. Ogólnopolską karierę przyniosła jej rola w hicie TVP2 „M jak miłość”. W 2005 roku wraz z Marcinem Hakielem wygrała 2. edycję „Tańca z gwiazdami”, a potem wspólnie występowali w konkursach tanecznych na całym świecie. W 2007 roku była prezenterką telewizji Polsat i prowadziła takie formaty jak „Jak oni śpiewają”, Festiwal TOPTrendy czy Sylwestrową Moc Przebojów. Dwa lata później pojawiła się w serialu „Tancerze”, filmie „Kochaj i tańcz” czy na deskach Teatru Kamienica w Warszawie. Potem grała też w serialach i filmach, w tym „Policjanci i policjanci” czy „SkarLans” oraz prowadziła formaty na antenie TV Puls.

W „Pytaniu na Śniadanie” Katarzyna Cichopek zadebiutowała we wrześniu 2020 rok u. Tam też zacieśniła się prywatna relacja aktorki z współprowadzącym program Maciejem Kurzajewskim. W marcu 2022 roku aktorka rozstała się ze swoim dotychczasowym mężem Marcinem Hakielem, a już w październiku potwierdziła swój związek z dziennikarzem.

Odejście Cichopek i Kurzajewskiego z „Pytania na Śniadanie”

Po zmianach, jakie zaszły w TVP w związku z nowymi włodarzami stacji, nie było jasne, czy widzowie zobaczą jeszcze duet prowadzących w „PnŚ”. Odpowiedzi udzielili sami zainteresowani, wydając we wtorek 23 stycznia wspólne oświadczenie.

„Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie, za Wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi. Dziękujemy Wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę. Życzymy powodzenia nowym Prowadzącym” – podkreślili Kurzajewski i Cichopek, nie podając szczegółów dotyczących rozstania ze stacją.

Katarzyna Cichopek jest na urlopie. Internauci hejtują wpis aktorki

Katarzyna Cichopek przez ostatnie godziny zamieszczała na swoim InstaStory pożegnania, jakie dostaje od widzów i współpracowników. W końcu zamieściła też swoją fotkę z plaży i napisała: „Tu i teraz. Jest mi dobrze. Jestem z dziećmi, rodziną i przyjaciółmi nad Oceanem Indyjskim. Cieszę się chwilą”.

W sekcji komentarzy nie brakuje kąśliwych uwag w kierunku prezenterki. „Większość ludzi by się tam dobrze czuła”; „Może jak bym pracowałam w Telewizji państwowej to też byłoby mnie na to stać” – piszą internauci. Część z obserwujących profil Cichopek na Instagramie pisze jednak, że bardzo żałują, że nie zobaczą już jej więcej w „PnŚ”, a program zmienił się nie do poznania.

