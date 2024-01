Ida Nowakowska żegna widzów „Pytania na Śniadanie”. W komentarzach rozpacz

33-letnia Ida Nowakowska swoją współpracę z Telewizją Polską rozpoczęła w 2018 roku. Początkowo prowadziła „Bake Off Junior”, potem Sylwester Marzeń z Dwójką czy „Dance Dance Dance”, „The Voice Kids” czy „Ameryka da się lubić”. W 2019 roku rozpoczęła pracę na planie porannego formatu „Pytanie na Śniadanie”, gdzie tworzyła duet prowadzących z Tomaszem Wolnym.

Wraz ze zmianami w Telewizji Polskiej, nadeszły zmiany w jednej z najchętniej oglądanych przez Polaków śniadaniówce. Już od dłuższego czasu wiadomo, że w „Pytaniu na Śniadanie” nie zobaczymy Anny Popek, Idy Nowakowskiej czy Małgorzaty Opczowskiej. Nowy duet prowadzących format tworzą od piątku 19 stycznia Joanna Górska, do niedawna dziennikarka Polsatu i Robert Stockinger, znany z TVN-u. Kiedy TVP ogłosiła, że dołączają oni do „PnŚ” posypały się od internautów pytania o los Idy Nowakowskiej w paśmie. Wielu widzów na profilach w mediach społecznościowych śniadaniówki wysyła masowo jedno pytanie: „Gdzie jest Ida?”.

Ida Nowakowska żegna widzów „Pytania na Śniadanie”

W końcu głos w sprawie zabrała sama zainteresowana. Najpierw zapewniła, że nigdy nie miała umowy z Telewizją Polską. – Nie mogłam dostać wypowiedzenia, ponieważ nigdy nie miałam stałej umowy z TVP, to reżyserzy i producenci proponują mi projekty, a ja wybieram te, które są według mnie najciekawsze. [...] Aż do grudnia ubiegłego roku prowadziłam go z Tomkiem Wolnym. Od czasu, kiedy Cezary Jęksa przestał pracować w programie, już nie współpracuję z nim – przekazała w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Potem prezenterka zamieściła nagranie ze studia „Pytania na Śniadanie” i napisała: „Dziękuję wielu milionom widzów, którzy przez wiele lat współtworzyli z nami ten program!”.

Galeria:

Styl Idy Nowakowskiej. Takie fotki publikuje 33-latka

Internauci zaczęli masowo komentować post, wstawiony przez influencerkę na swój Instagram. „Zepsuli najlepszy poranny program”; „Wielka szkoda, że już Was nie zobaczymy”; „To na pewno nie koniec”; „Strasznie mi smutno”; „Będzie nam ciebie brakować Iduś”; „Chcemy powrotu starego PnŚ z najlepszą parą prowadzących, nie godzimy się na nową dyktaturę” – piszą internauci i widzowie porannego programu.

Czytaj też:

Katarzyna Dowbor wraca do TVP. Nie zgadniecie, jaki program poprowadziCzytaj też:

Joanna Kurska ostro o zmianach w „Pytaniu na śniadanie”. „Nieszczere twarze”