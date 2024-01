Nie żyje żona Wiesława Gołasa. Maria Krawczyk-Gołas miała 88 lat

Informację o śmierci Marii Krawczyk-Gołas potwierdziła w rozmowie z „Faktem” pasierbica zmarłej Agnieszka Gołas. Wiadomo, że 88-latka zmarła w środę 17 stycznia 2024 roku w Warszawie.

Ceremonia pogrzebowa Marii Krawczyk-Gołas odbędzie się w środę 24 stycznia o godzinie 10:00 w Kościele pw. św. Boromeusza na Powązkach w Warszawie. Po mszy żałobnej ciało kobiety zostanie złożone do grobu na Starych Powązkach. Kwaterę małżeństwo wykupiło jeszcze za życia aktora, który nie chciał spocząć w Alei Zasłużonych, a w spokojniejszej części cmentarza.

Związek Marii Krawczyk Gołas i Wiesława Gołasa

Maria Krawczyk-Gołas po śmierci swojego męża, znanego z takich tytułów jak „Alternatywy 4”, „Brunet wieczorową porą” czy „Poszukiwany, poszukiwana”, wynajęła specjalistyczną firmę, która zajmowała się jego nagrobkiem. Wciąż jednak starała się co weekend odwiedzać to miejsce. W rozmowie z „Super Expressem” zaznaczała, że jest jej bardzo ciężko żyć bez męża, który odszedł w 2021 roku.

Była drugą żoną Wiesława Gołasa, a poznali się, gdy wykonywała mu zdjęcie do paszportu. Byli razem 45 lat. W 2020 roku, gdy aktor doznał udaru, pomagała mu w powrocie do zdrowia. – Rehabilituję go w domu, staram się. Jak mogę i dużo z nim rozmawiam. Proszę go, żeby kilka razy powtórzył wyraźnie zdanie, które mi powiedział, ale on nie zawsze ma na to ochotę. Dużo też chodzi po domu i ogląda telewizję – mówiła w rozmowie z „Faktem” na początku 2021 roku.