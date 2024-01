Anna Lewandowska sprzedaje swoją suknię ślubną. Cena zaskakuje

Choć Anna Lewandowska nie zawsze zachwycała swoim wyczuciem stylu, w ostatnich latach zaczęła zwracać uwagę na najnowsze trendy i przykładać wagę do noszonych ubrań. W związku z tym wiele kobiet zaczęło inspirować się jej wyglądem, a w komentarzach na Instagramie pod jej zdjęciami można dostrzec mnóstwo pytań odnośnie tego, gdzie małżonka Roberta Lewandowskiego kupiła poszczególne rzeczy swojej garderoby. Na pewno wiele jej fanek ucieszy fakt, że teraz jedna z nich będzie mogła nabyć kreację z jednego z najważniejszych dni w życiu trenerki.

Suknia ślubna Lewandowskiej wystawiona na aukcję

Anna i Robert Lewandowscy tworzą dziś jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w polskim show-biznesie, które dodatkowo osiągnęło ogromny sukces. Para sportowców pobrała się 22 czerwca 2013 roku w podwarszawskim Serocku. Ku zaskoczeniu mediów, po 10 latach postanowili odnowić swoją przysięgę małżeńską 7 lipca 2023 roku we Włoszech. Kiedy media społecznościowe w zeszłym roku zalała fala zdjęć pary w odświętnych kreacjach, Internet oszalał. Wiele osób było zachwyconych sukniami Anny Lewandowskiej – teraz zainteresowani mogą jedną z nich nabyć.

Projekt Macieja Zienia został teraz wystawiony na aukcję, a wszystko po to, by wesprzeć 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nastronie licytacji podano, że inspiracją do stworzenia kreacji była natura oraz motywy roślinne, a została ona wykonana z ręcznie drapowanej i upinanej organzy. Co więcej, każdy jej element jest jedwabny – od odszyć przez podszewki i wierzchnie warstwy. Suknia była cięta „na surowo” i wykończona specjalnym impregnatem zabezpieczającym brzegi, aby tkanina się nie sypała.

O sprzedaży ulotnej i eterycznej kreacji poinformowano w sieci w czwartkowe popołudnie 18 stycznia. Ogłoszono, że panna młoda, która wylicytuje projekt, zostanie zaproszona do atelier Macieja Zienia, by projektant mógł dopasować do niej suknię. Co więcej, zostanie do niej dołączona personalna dedykacja od Anny Lewandowskiej oraz designera.

Na razie w aukcji bierze udział 19 osób, a kreacja kosztuje zaledwie... 2000 złotych. Trzeba jednak pamiętać, że do końca licytacji zostało jeszcze 10 dni, więc finalna kwota może być dużo wyższa.

„34. finał WOŚP to wyjątkowy dzień, w którym wszyscy otwieramy serca i pokazujemy, jak wspaniali ludzie mieszkają w Polsce. Z tej okazji razem z Anną Lewandowską przekazujemy na licytację bardzo wyjątkową kreację. Suknię, którą uszyłem specjalnie dla Ani z okazji 10. rocznicy ślubu na uroczystość odnowienia przysięgi ślubnej. Suknia ślubna to wyjątkowa i bardzo osobista rzecz, często będąca spełnieniem marzeń. W daniu ślubu staje się ona częścią pięknej, nowej historii. Tym bardziej cieszymy się, że suknia Camellia z kolekcji #MaciejZieńBridal przyczyni się do uratowania marzeń wielu osób o powrocie zdrowia, a przy okazji przyniesie szczęście kolejnej pannie młodej” – można przeczytać na Instagramie Macieja Zienia.

