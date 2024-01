Coraz głośniej robi się o Modern Mystery School. Shawn Mendes i Miley Cyrus należą do „sekty”?

Temat sekt i kultów jest w ostatnim czasie bardzo popularny. Nakręca go z pewnością duża ilość dokumentów, które w ostatnim czasie biją rekordy oglądalności w serwisach streamingowych. Wśród nich wymienić można choćby „Miłość wygrała” na HBO Max czy „W szponach Twin Flames” Netfliksa. Tymczasem coraz głośniej robi się o Modern Mystery School – grupie religijnej, z którą fani łączą Miley Cyrus i Shawna Mendesa. I chociaż żadne z nich nie potwierdziło swojego związku z organizacją, spekulacje nie ustają.

Żyjemy w czasach, w których internetowe śledztwa to już norma. Jeszcze kilka lat temu można było obejrzeć tego typu kontent tylko na YouTube, teraz coraz więcej takich materiałów pojawia się na TikToku. To właśnie na tej platformie znaleźć można najwięcej domniemanych „dowodów” na to, że Cyrus i Mendes wpadli w szpony Modern Mystery School. A co wiemy o tej grupie?

Modern Mystery School i jej założyciel Gudni Gudnason

Na stronie internetowej Modern Mystery School czytamy, że została ona założona w 1997 roku przez producenta filmowego Gudniego Gudnasona. Ten z kolei przedstawiany jest jako „przywódca duchowy, kabalista, artysta, muzyk, poeta, biznesmen, ojciec i mąż”.

„Ci, którzy spotkali Gudniego Gudnasona będą mówić o jego wyjątkowym połączeniu głębokiej obecności, nieskończonego współczucia dla ludzkości, zaraźliwej charyzmy i nieustępliwego skupienia się na swoim wyższym powołaniu” – czytamy na stronie internetowej, poświęconej mężczyźnie. Jego „nieustające dążenie do poprawy warunków życia wszystkich ludzi”, uczynić go miało „odnoszącym sukcesy liderem wielu branż i społeczności”.

W opisie dokonań mężczyzny i tego, czym się zajmuje przeczytać można też, że wraz ze swoją żoną, projektantką mody i biżuterii Eiko Gudnason, spędzają większą część roku podróżując po świecie, „prowadząc interesy i nauczając”. „Kiedy mają czas wolny, cieszą się swoim pięknym domem w Tokio w Japonii, który dzielą ze swoimi ukochanymi kotami Haniel i Neo” – podano.

Gudnason obecnie ma być zaangażowany w trzy projekty:

(właściciel i dyrektor generalny) – firmę zajmującą się produkcją, wydawaniem oraz dystrybucją muzyki – głównie w Japonii i Azji Wschodniej. Golden Pyramid of Peace (założyciel i dyrektor generalny) – fundację non-profit, utworzoną, by nieść pomoc mieszkańcom Fukashimy po tym, jak dotknięta została przez tsunami.

Na stronie internetowej Modern Mystery School czytamy, że celem nadrzędnym „szkoły” jest „poznanie siebie”, które oznacza też „poznanie innych, poznanie wszechświata i poznanie Boga – niezależnie od tego, jakim imieniem go nazwiemy”. „Kluczem do poznania siebie jest poznanie prawdziwego celu w życiu. Poznanie celu swojego życia i życie w zgodzie z nim stworzy doświadczenie niespotykanej radości i nowego poziomu spełnienia” – podano.

Witryna MMS daje też odpowiedź na pytanie, jak zacząć tę „przygodę”. „Już zacząłeś! Jesteś tutaj, bo czegoś szukasz. To, czym to coś jest, może się różnić w zależności od osoby. Każdy na pewnym etapie swojego życia zadaje sobie te pytania, a niektórzy naprawdę zagłębiają się w ten proces. Proces ten nazywamy: Poznaj siebie!” – czytamy. „Skontaktuj się z nami, aby spotkać się z Certyfikowanym Przewodnikiem lub Praktykiem Aktywizacji Życiowej w celu osobistej konsultacji” – zachęcają.

W 2021 roku „Vice” opublikował artykuł na temat Modern Mystery School, w którym opisane zostały historie dziesiątek byłych członków grupy. Twierdzą oni, że byli wyzyskiwani, klasyfikują MMS jako „sektę” i „piramidę finansową”. Twierdzą, że aby znaleźć się na jej szczycie trzeba wydać minimum 20 tys. dolarów. Byli członkowie MMS opisują też przypadki manipulacji i znęcania się oraz wyzysku finansowego i seksualnego. Podają, że obawiali się konsekwencji „fizycznych lub duchowych” i często zmuszani byli podpisać umowy o zachowaniu poufności, aby móc dołączyć do grupy.

Czy Shawn Mendes i Miley Cyrus należą do „sekty” Modern Mystery School?

O Modern Mystery School głośno na świecie zrobiło się po tym, jak zaczęli być z nią wiązani Shawn Mendes i Mailey Cyrus.

Plotki o tym, że Mendes ma związek z grupą, pojawiły się po tym, jak zaczął spotykać się z Charlie Travers, uczestniczką „Big Brother UK”, prezenterką telewizyjną i podcasterką, która ma należeć do MMS. W sieci pojawiło się nagranie z parą, która dziwnie zachowywała się na plaży w Malibu. Razem medytowali i ćwiczyli oddech.

Niedługo później popularne na Instagramie konto plotkarskie DeuxMoi, powołując się na własnego informatora podało, że Shawn Mendes „współpracuje z trzema guru, którzy są powiązani z MMS i od lat nauczają także Charlie”. Fani arysty zwracają także uwagę na to, jak w ostatnich miesiącach wizualnie zmienił się Shawn Mendes. Na TikToku roi się od nagrań, które obrazują skalę metamorfozy piosenkarza, który nie wydał żadnej nowej muzyki w 2023 roku.

Plotki na temat powiązań Miley Cyrus z sektą pojawiły się po tym, jak na TikToku viralem stały się zdjęcia piosenkarki z dwiema kobietami, które należeć mają do MMS. Pod jednym z nich znalazł się podpis: „Poznaj siebie!” – tekst, który jest maksymą grupy.

Niedługo później 31-letnia artystka ogłosiła, że jednak nie zorganizuje trasy koncertowej, w mediach społecznościowych przestała publikować treści tak często, jak wcześniej i nie pojawiała się w programach telewizyjnych oraz w rozgłośniach radiowych. Fani spekulowali, że MMS zainteresowała się piosenkarką tuż po wydaniu przez nią singla „Flowers”. Trzeba jednak nadmienić, że artystka, chociaż nigdy nie zaprzeczyła, że ma powiązania z grupą Gudnasona, wróciła już do regularnego publikowania zdjęć i nagrań na Instagramie.

