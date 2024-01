Tede informatorem. Przyłapał Suskiego na dostarczaniu telewizora do celi i dopiął swego z Wujkiem Samo Zło

W środę 17 stycznia raper Tede poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Marek Suski dostarczył telewizor do zakładu karnego w Radomiu, gdzie przebywa Mariusz Kamiński.

– Dziś rano widziałem posła Marka Suskiego, który właśnie w Radomiu wchodził do zakładu karnego z telewizorem dla Mariusza Kamińskiego. Telewizor Manta, produkcji chińsko-polskiej czy tam polsko-chińskiej. Niezależni eksperci, których pytałem, czyli goście, którzy otarli się o zakład karny i służbę penitencjarną, twierdzą, że za odmowę jedzenia przewidywany jest tzw. kwit karny od wychowawcy, co może skutkować na przykład szlabanem na telewizję. No i teraz pytanie, czy pan Kamiński będzie miał telewizję, czy nie będzie? – relacjonował. Później zapewnił, że nie przebywał pod zakładem karnym, a całą scenę widział na antenie Telewizji Republiki.

Suski potwierdza informacje rapera Tede. Dostarczył telewizor Kamińskiemu

Informację podchwycili dziennikarze i zapytali o sprawę samego Marka Suskiego. Stwierdził, że faktycznie, do Mariusza Kamińskiego udało się dostarczyć telewizor, który „po sprawdzeniu przez służby został przyjęty”. Dodał jednak, że nie udało się dostarczyć do celi byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji radia.

Służby więzienne zapewnić miały jednak Suskiego, że „jest sygnał przez radiowęzeł i możliwość wyboru dowolnej stacji radiowej”. – Powinno to uzupełnić możliwość dostępu do informacji naszego ministra – stwierdził Suski.

Wujek Samo Zło jednak dostawał pieniądze za występy na antenie TVP Info

To nie jedyna informacja, którą udało się ujawnić raperowi Tede. Artysta zwrócił uwagę w mediach społecznościowych także na fakt, że w TVP Info komentatorem był często Wujek Samo Zło. Konkretnie miał być on w czwartki gościem Michała Rachonia. – Zapytany przeze mnie publicznie o to, dlaczego to robi, odpowiedział, że robi to za darmo, z czystego serca. Może jest jakaś szansa, sprawdzić, czy brał pieniądze przez ten czas? To bardzo ciekawe, czy za darmo zap***dalał do TVP o siódmej rano – stwierdził raper.

Wujek Samo Zło szybko musiał przyznać się do tego, że jednak brał pieniądze za występy w TVP Info. Nie mógł tego dłużej ukrywać, bo znalazł się w raporcie przedstawionym przez Krzysztofa Brejzę, a dotyczącym zarobków osób, komentujących informacje na antenie TVP Info. WSZ liczyć mógł nawet na pół tysiąca złotych wynagrodzenia za występ.

Wujek Samo Zło o zarobkach w TVP Info: To nie były jakieś milionowe stawki

Dziennikarze portalu Goniec.pl dotarli do samego Wujka Samo Zło, który demonstrował w obronie Kamińskiego i Wąsika. – Słuchaj, tak, to nie były jakieś milionowe stawki. Normalne, takie jak się bierze w telewizjach za komentowanie programu. A jak robiłem takie programy, albo sondy, albo relacje z imprez sportowo-patriotycznych, to miałem na przykład 100 złotych więcej, ale to wszystko jest tak, jak normalnie się w telewizjach płaci. 300 złotych minus podatek – przyznał.

twitterCzytaj też:

Tede pojechał pod budynek TVP. „Bronię wolnych mediów, ale nikogo nie ma”Czytaj też:

Marianna Schreiber obawia się zmian w Telewizji Polskiej. „Moja walka miała być transmitowana przez TVP”